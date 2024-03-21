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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 21 Mart 2024 12:00
 ~ Son Güncelleme: 21 Mart 2024 12:00
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Türkiye’de ilk: Bekar Anneler Derneği kuruldu

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Pınar Melis Yelsalı Parmaksız, “Türkiye’de de tek ebeveynli hanelerine arttığını görüyoruz. Bunun yüzde 80’ini de bekar anneler oluşturuyor. Bekar annelerin büyük bir kısmı da boşanmış annelerden oluşuyor” bilgisini paylaştı.

Evrim Kepenek
ENRead in English
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
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Görseli Büyüt
Türkiye’de ilk: Bekar Anneler Derneği kuruldu

Kasım 2022’de sosyal medya hesabından bekar anne olmanın zorluklarını anlatan Serap Yelkenci’ye yaklaşık 50 kadın başvurdu. Bir araya geldiler, bekar anne olmanın zorluklarını konuşturlar, zamanla sayıları arttı. 

Bekar Anneler’in sorunlarına sistemli bir şekilde yanıt vermek isteyince kurumsal olarak örgütlenmek istediler ve Bekar Anneler Derneği’nin ilk tohumları atıldı.

Nihayet, dernek resmi olarak 18 Mart’ta kuruldu. Derneğin kuruluşu ise bugün, İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte deklare edildi. 

Derneğin logosu ahtapot

Toplantıda konuşan derneğin kurucusu Serap Yelkenci konuştu. Yelkenci şu noktalara değindi:

*Derneğimizin niyeti kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine katkı sunmak. Herkesin eşit haklara sahip olduğu bir toplum için daha fazla çalışmak için bugün buradayız. 21 Mart Tek Ebeveyn Günü olarak kutlanıyor. Biz de bu nedenle bugün açıklamak istedik.

*Derneğin logosu için ahtapottan esinlenildi. Bekar Anneler de çocuk, iş, ev yaşamı içinde her bir yere yetişmeye çalışırken birer ahtapotu canlandırmıyor mu? Bize biçilen rollerin ötesinde varoluşumuzu çok yönlülüğümüzle tanımladık.

*Türkiye’de bekar annelere dair bir veri yok. TÜİK verilerine göre ilerlersek en az 3,5 milyon bekar anne olduğu tahmin ediliyor. En az 7 milyon çocuk bekar annelerce yetiştiriliyor. 

*Bekar Anneler’in en acil çözülmesi gereken sorunları: Yalnız bırakılmaları, tematik bilgiye erişememe ve ekonomik koşullar. 

*Bekar Anneler Derneği’ni bu problemleri çözmek ve Bekar Anneler’in hayatını kolayştırmak için kurduk.  

Ekşi Sözlük’te hedef oldular

Ekşi Sözlük’te cinsiyetçi ve ayrımcı paylaşımlar ile hedef göstermelerine dair de konuşan Yelkenci, “Toplumda yer edinen bekar anne kavramına dair de mücadele etmek gerekiyor” dedi. 

Derneğe, bekaranneler.org adresinden başvurmak mümkün. 

“Çekirdek aileler azalıyor”

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Pınar Melis Yelsalı Parmaksız da şunları söyledi: 

“Tüm dünyada eğilim çekirdek ailelerin azaldığı yönünde. Dünyada boşanma oranları artıyor. Erkekler boşandıktan daha sonra yeniden evlenme eğiliminde. Türkiye’de boşanma oranları son dönemde iki katına çıktı. Evlilik oranlarında ise azalma görüldü. Türkiye’de de tek ebeveynli hanelerine arttığını görüyoruz. Bunun yüzde 80’ini de bekar anneler oluşturuyor. Bekar annelerin büyük bir kısmı da boşanmış annelerden oluşuyor.” 

Bekar Anneler Derneği’nin manifestosu

Toplumsal Denge ve Adalet İçn Çalışıyoruz: Bekar annelerin yaşadığı zorlukları anlamak ve onlara destek olmak için varız. Toplumda adaletin ve dengelemenin sağlanması için mücadele ediyoruz.

Empati ve Dayanışma Temel İlkelerimizdir: Bekar annelerin karşılaştığı zorlukları anlamak ve onlara destek olmak için empati ve dayanışma üzerine inşa edilmiş br topluluk oluşturuyoruz.

Eğitim ve Bilinçlendirme Önceliğimizdir: Bekar annelerin güçlenmesi ve toplum içinde daha etkin br rol oynamaları için eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık veriyoruz. Onlara sağlam br gelecek inşa etmeler için gerekli araçları sağlamak amacıyla çabalıyoruz.

Toplumsal Dönüşüm İçn Mücadele Ediyoruz: Bekar annelerin hakları için mücadele ediyor ve toplumsal dönüşümü teşvik ediyoruz. Herkesin eşit haklara sahip olduğu br toplumun inşası için çalışıyoruz.

Çocukların Refahını Önceliğimizdir: Çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmelerini desteklemek, geleceğimiz güvence altına almak için öncelikli hedefimizdir. Bekar annelerin çocuklarına daha iyi bir gelecek sunmalarını sağlamak  için çabalıyoruz.

(EMK)

Bekar Anneler bekar annelik Bekar Anneler Derneği Bekar Annelerin sorunları
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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