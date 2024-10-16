“Türkiye’de her gün yaklaşık 12 milyon ekmek çöpe atılıyor”

Bugün, 16 Ekim Dünya Gıda Günü.

Her yıl dünya genelinde gıda güvenliği, açlıkla mücadele ve sürdürülebilir tarım konularında farkındalık yaratmak amacıyla kutlanan gün, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 1945'te ilân edildi.

Gün, dünya çapında milyonlarca insanın yetersiz beslenmeye maruz kaldığına dikkat çekmeyi ve açlıkla mücadeleye yönelik küresel işbirliğini hedefliyor.

Dünya Gıda Günü'nün bu seneki teması "su ve gıda güvenliği".

23 milyon ton gıda israfı

Gün ile ilgili Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül, Türkiye'de her yıl yaklaşık 23 milyon ton gıdanın israf edildiğini söyledi.

Gıda israfının büyük bir kısmını meyve ve sebzelerin oluştuğunu belirten Akgül, "Türkiye'de her yıl ortalama 23 milyon ton gıda israf edilmektedir. Üretilen ürünlerin yaklaşık yüzde 35'i sofraya ulaşamadan kaybolmakta ya da çöpe gitmektedir. Ülkede her gün yaklaşık 12 milyon ekmek çöpe atılmakta, bu da yılda 4 milyar 380 milyon ekmeğe denk gelmektedir," dedi.

Evsel gıda atığının da önemli bir sorun olduğuna değinen Akgül, "Yıllık 7,76 milyon ton evsel gıda çöpe atılmaktadır ve kişi başına yıllık yaklaşık 93 kilogram gıda israfı düşmektedir. Ayrıca, ekmek israfının en sık yaşandığı yerler arasında lokantalar, oteller ve toplu yemek yerleri öne çıkmaktadır," diye belirtti. (TY)