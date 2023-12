Engelli Çocuk Hakları Ağı (EÇHA), Dünya Engelli Hakları Günü'nde paylaştığı videoyla, Türkiye’de her 10 çocuktan ikisinin engelli olduğunu belirtti.

"Çocuklar Engellerle Değil Yaşıtlarıyla Büyüsün!" başlığıyla paylaşılan videoda, "Siz onları görmüyorsunuz. Çünkü sokaklar, oyun parkları, okullar ve daha birçok yer engelli çocukların erişimine uygun değil" deniliyor.

Biliyor musunuz? Türkiye’de her 10 çocuktan ikisi engelli, tabi siz onları görmüyorsunuz. Çünkü sokaklar, oyun parkları okullar ve daha birçok yer engelli çocukların gelişimine uygun değil. #ÇocuklarEngellerleDeğilYaşıtlarıylaBüyüsün #BenimHakkım pic.twitter.com/3SWqhJUM0g — Engelli Çocuk Hakları Ağı (@ECHA_Turkey) December 2, 2023

EÇHA'nın yaptığı açıklama şöyle:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli çocukların ve yetişkinlerin yaşama, gelişme ve tüm insani haklarını kullanabilmeleri için, toplumun farkındalığını artırma ve her düzeyde karar vericilere sorumluluklarını ve yükümlülüklerini hatırlatma günüdür.

"Dünyanın hangi ülkesinde doğmuş olursa olsun, her bebeğin, her çocuğun, her yetişkinin hayatı değerlidir. Bugün Gazze’de, Yemen’de, Ukrayna’da ve dünyanın başka yerlerinde çocuk ve yetişkin siviller çatışmalarda hayatlarını kaybediyorlar. Yaralanıyor ve engelli olabiliyorlar.

"Savaş bir halk sağlığı sorunudur. Savaşlar insanların ölümüne neden olur; hayatta kalabilenler engelli olabilir. Herkes için travmatik bir yaşantıdır. Engelli bireyler, diğer kırılgan gruplarla birlikte, savaşlardan ve acil durumlardan daha fazla etkilenirler. Bu durumlarda özel olarak korunmaları için önlemler alınması gerekir.

"Engelli Çocuk Hakları Ağı (EÇHA), engelli çocukların haklarını savunan 92 üye sivil toplum örgütüyle birlikte, ülkemiz tarafından onaylanan BM Çocuk Hakları Sözleşmesine ve BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye uygun olarak, engelli ve engelli olmayan tüm çocukların haklarını savunmak, hayatın her alanında yaşanan hak ihlallerine müdahale etmek ve bu hakları geliştirmek için çalışmaktadır.

"3 Aralık Dünya Engelliler Gününde, engelli ve engelli olmayan tüm çocukların yaşıtlarıyla birlikte büyüdükleri bir ülke ve dünya istediğimizi ve bunun için çalışmaya devam edeceğimizi duyuruyoruz."(AÖ)