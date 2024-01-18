Türkiye’de ATM’lerin elektrik tüketimi, dört kenti geride bıraktı

Türkiye’de ATM’lerin (automated teller machine) tükettiği elektrik miktarı Ardahan, Bayburt, Iğdır ve Dersim kentlerinin her birinin faturalandırılmış yıllık tüketiminden fazla. Bu miktar, Türkiye’nin en çok elektrik tüketen kentlerinden Antalya’nın tükettiği elektriğin 40’ta birine denk geliyor.

Ekosfer Derneği’nin yayımladığı yeni araştırma, ortak ve komisyonsuz ATM’lere geçilmesi halinde önemli miktarda elektrik tasarrufu sağlanabileceğini ortaya koyuyor.

Türkiye’de sayıları 52 bin 682’yi bulan ATM’ler, günde ortalama 12 kilovatsaat elektrik tüketiyor.

Yakıt israfı

Ekosfer Derneği Kampanyalar Direktörü Özgür Gürbüz, kentlerin meydan ve sokaklarında bulunan, birçoğu atıl durumda bekleyen ATM’leri şehirleşme ve enerji tüketimi açısından değerlendirdi.

Kullanıcılardan komisyon almayan ortak ATM’lere geçilmesiyle önemli bir elektrik tasarrufu sağlanacağına dikkat çeken Gürbüz, şöyle dedi:

"Mesele sadece elektrik tüketimi de değil. Bu cihazların neredeyse hepsi ithal, her bir ATM’de alarm, klima, güç kaynağı, ekran ve yazıcı gibi bakım-onarım isteyen birçok parça var. Para ekleme ve alma için düzenli bir şekilde ziyaret edilmeleri gerekiyor, bu da yakıt israfı demek. Biz bu çalışmada sadece makinelerin ne kadar elektrik tükettiğini hesapladık. Çevreye ve ekonomiye etkileri elektrik faturasıyla sınırlı değil."

Ortak ATM çözümü

Ortak ATM, mobil bankacılık ve kredi kartının yaygınlaştığı ülkelerde ATM sayısının azaldığının altını çizen Gürbüz, Birleşik Krallık’ta ATM sayısının sekiz yıl içinde 70 binden 50 binin altına düştüğünü belirtti.

Türkiye’de sayısı 2 milyonu geçen POS makinalarının daha verimli kullanılması için öneride bulunan Gürbüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle büyük süpermarketlerde alışveriş sonrası kartla ödeme yapanlara, sınırlı miktarda da olsa nakit alma ve bunu da kart işlemine ekleme şansı verilirse ATM ihtiyacı daha da azalır. ATM’lere ayrılan alanları toplumun faydası için kullanabilir, ağaçlandırabiliriz. ATM sayısını yarıya indirerek 115 milyon kWh elektrik tasarrufu yapabiliriz. Enerji tasarrufuyla iklimi korur, ithal ürünlere ve dışa bağımlılığımızı azaltabiliriz." (TY)