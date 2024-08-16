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Yayın Tarihi: 16 Ağustos 2024 14:30
 ~ Son Güncelleme: 16 Ağustos 2024 16:36
3 dk Okuma

"Türkiye Yüzyılı'nda göreve hazırım" diyen Arif Çetin emekliye sevk edildi

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendiği mezuniyet töreninden saatler sonra 1 Eylül itibarıyla geçerli olmak üzere yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevk edildi, yerine Orgeneral Ali Çardakcı getirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Türkiye Yüzyılı'nda göreve hazırım" diyen Arif Çetin emekliye sevk edildi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakınlığıyla bilinen Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, organize suç örgütü kurmakla suçlanan isimlerle çektirdiği fotoğraflarla sık sık gündeme geliyordu.

Arif Çetin’in ‘albümünde’ suç örgütü lideri olmakla suçlanan Hüseyin Eryılmaz ile Selahattin Yılmaz, Alaattin Çakıcı’nın ‘danışmanı’ Ferhat Aydoğan ve Galip Öztürk gibi isimlerle çektirdiği fotoğraflar bulunuyor.

Selahattin Yılmaz’ın adı, 1998’de Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın hazırladığı ‘çete raporu’nda geçiyor. Faaliyet yerinin Samsun olduğu belirtilen Yılmaz, “çek-senet tahsilatı, haraç almak, cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak” ile suçlanıyor.

Metro Holding’in sahibi Galip Öztürk, 2012’de adam öldürmeye azmettirmek suçuyla yargılanıp müebbet hapis cezasına çarptırılmış, 2018’de cezanın Yargıtay’da onanmasının ardından yurtdışına firar etmişti.

Hüseyin Eryılmaz, 2022’de demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara yönelik Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen ‘Demir Yumruk’ operasyonunda ‘örgüt yöneticisi’ olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

Erdoğan’a seslendi ama…

Arif Çetin, emeklilik kararnamesinden saatler önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni’ndeki konuşmasında “Türkiye Yüzyılı’nda göreve hazırım” mesajı vermesi dikkat çekti.

“Sayın Cumhurbaşkanım, zat-ı devletlerinizin buyurdukları gibi, biz bu millete efendi değil hizmetkâr olmaya geldik” diyen Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başkomutanım, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın görevini başarılı şekilde icra etmesi için personel, araç, gereç, malzeme, teçhizat ve her türlü kaynağın sağlanmasında bizden desteğinizi esirgemediğiniz için zat-ı devletlerinize şükranlarımı ve minnettarlığımı sunuyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye Yüzyılı’nda, şevket ve merhametin yüzyılında Türkiye’nin huzurunun sağlanmasında bize düşen görev ve vazifeyi başarmak için biz de aziz şehitlerimizin yolunda, kahraman gazilerimizin izinde, kahraman ordumuzla, kahraman Silahlı Kuvvetlerimizle, kahraman polisimizle bayrağa sarılmaya hazırız.

Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başkomutanım, bu genç kardeşlerimizin, genç personelimizin önemli gününde akademimizi zat-ı alinizin teşrifleriyle şereflendirdiğiniz için şahsım ve tüm teşkilatım adına zat-ı alinize şükranlarımı sunuyorum.”

Ancak mezuniyet töreninden saatler sonra Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla Arif Çetin, 1 Eylül itibarıyla geçerli olmak üzere yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevk edildi. Çetin’in yerine Orgeneral Ali Çardakcı Jandarma Genel Komutanı olarak atandı.

Çetin’in görevi yedi yıl sürdü 

2016 yılında 668 sayılı KHK ile 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu 4’üncü maddesinde yapılan değişiklik ile Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığı’na bağlandı. Böylece Komutanlık, TSK Personel Kanunu’nun dışına çıktı.

Arif Çetin ise İçişleri Bakanlığı’nın 2017/346 sayılı kararnamesi ile sadece bir yılda orgeneral rütbesine terfi ederek Jandarma Genel Komutanlığı’na atandı. Böylece Jandarma Genel Komutanlığı içinden atanan ilk komutan oldu. Çetin’in görevi yedi yıl sürdü.

Daha önceleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapan çeşitli sınıftaki generaller bu göreve atanıyordu.

Jandarma, Donanma ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Değişiklikler
Jandarma, Donanma ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Değişiklikler
20 Ağustos 2017

(VC)

resmi gazete arif çetin Jandarma Genel Komutanlığı Recep Tayyip Erdoğan atama kararı
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/haber/cakici-nin-danismanindan-jandarma-ziyaretine-aciklama-biz-mafya-degiliz-275663
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