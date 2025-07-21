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Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2025 16:04
 ~ Son Güncelleme: 21 Temmuz 2025 16:04
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Türkiye-Yunanistan arasında Ege Denizi gerilimi devam ediyor

“Yunanistan’a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususlar bağlamında, bu alanların istismar edilmeye çalışılmasının dün olduğu gibi bugün de bir sonuç vermeyeceğini yineleriz.”

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Türkiye-Yunanistan arasında Ege Denizi gerilimi devam ediyor
Fotoğraf: Canva

Yunanistan, biri Ege Denizi’nde diğeri İyon Denizi’nde olmak üzere iki yeni deniz koruma alanını “Deniz Parkı” statüsüyle bugün ilân etti.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, 9 Haziran 2025’te düzenlenen Birleşmiş Milletler 3. Okyanus Konferansı’nda (UNOC3), her iki bölgede de koruma alanları oluşturacaklarını açıklamıştı.

Yeni düzenleme kapsamında, söz konusu alanlarda derin deniz trol avcılığı yasaklanacak ve aşırı avlanmaya karşı çeşitli koruma önlemleri uygulanacak.

Türkiye ise kararın, Ege Denizi’nde süregelen deniz yetki alanı ihtilafları ile doğrudan bağlantılı olduğunu iddia ediyor.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, “Yunanistan’a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususlar bağlamında, bu alanların istismar edilmeye çalışılmasının dün olduğu gibi bugün de bir sonuç vermeyeceğini yineleriz,” dedi.

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Türkiye de kendi deniz parklarını ilân edecek

Bakanlığın açıklamasının tamamı şöyle:

“Yunanistan tarafından, biri Ege Denizi’nde diğeri İyon Denizi’nde olmak üzere iki Deniz Parkı 21 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilmiştir.

Yunanistan’ın bu girişimi geçtiğimiz yıl duyurmasının hemen ardından Bakanlığımızca 9 Nisan 2024 tarihinde yayımlanan açıklamada, Ege Denizi’nde ilan edilecek Deniz Parkları'nın iki ülke arasında birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil, hukuki açıdan hiçbir sonuç doğurmayacağı yinelenmişti. Söz konusu açıklamamızda kayıtlı hususlar bugün de geçerliliğini korumaktadır.

Ege ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerekmektedir. Uluslararası deniz hukuku, söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil işbirliğini teşvik etmektedir. Bu bağlamda, ülkemizin Ege Denizi’nde bir kıyıdaş olarak Yunanistan’la iş birliğine her zaman hazır olduğunu hatırlatmak isteriz.

Öte yandan, bu vesileyle, çevrenin korunması gibi evrensel değerlerin, birbiriyle bağlantılı Ege sorunları ve egemenliği uluslararası antlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususlar bağlamında istismar edilme gayretlerinin dün olduğu gibi bugün de bir sonuç vermeyeceğini yineleriz. Türkiye de deniz alanlarında çevreyi korumaya matuf projelerini önümüzdeki günlerde ilan edecektir.

Türkiye’nin, Yunanistan'la ilişkilerinde her iki tarafın da sürdürmek istediği ruhu yansıtan 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini bu vesileyle belirtmek isteriz.”

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
türkiye-yunanistan ilişkileri ege denizi iyon denizi Dışişleri Bakanlığı
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