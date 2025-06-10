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Yayın Tarihi: 10 Haziran 2025 10:56
 ~ Son Güncelleme: 10 Haziran 2025 15:39
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BM OKYANUS KONFERANSI

Türkiye-Yunanistan arasında Ege Denizi gerilimi

Ankara, Yunanistan’ın Ege’deki koruma alanı planlarını, deniz yetki alanını "çevre bahanesiyle" artırma girişimi olarak değerlendiriyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Türkiye-Yunanistan arasında Ege Denizi gerilimi
Fotoğraf: Canva

Dünya liderleri, Birleşmiş Milletler (BM) Okyanus Konferansı'nın üçüncüsü (UNOC3) için dün (9 Haziran) Fransa'da bir araya geldi.

Fransa'nın Akdeniz'e kıyısı olan Nice kentinde 9-13 Haziran tarihlerinde yapılacak konferansa Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yanı sıra 120’den fazla ülkenin devlet başkanı, başbakanı ya da üst düzey temsilcisi katılıyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, konferansta yaptığı konuşmada, ay sonuna kadar İyon ve Ege Denizi’nde koruma alanları ilân edeceklerini duyurdu. Bu sayede, söz konusu alanlarda derin deniz trol avcılığı yasaklanacak ve aşırı avlanmaya karşı önlemler alınacak.

Ancak Türkiye, kararın Ege Denizi’nde devam eden deniz yetki alanı anlaşmazlıklarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu iddia ediyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamalarda, Yunanistan’ın çevre konularını bu krizleri “perdelemek” için kullandığını belirtmiş ve “Yunanistan'ın, Ege sorunları bağlamında öteden beri hemen her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu bilinmektedir. İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen Yunanistan'ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir," demişti.

Türkiye itirazlarını gündeme getirecek

Öte yandan, Türkiye 16 Nisan’da duyurulan Deniz Mekânsal Planlaması kapsamında tüm deniz yetki alanlarını kapsayan bir düzenleme sürecine girdi. Planın BM nezdinde tescili için başvurular yapıldı.

Türkiye ayrıca, Devletlerin Ulusal Yetki Alanları Ötesindeki Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımına Dair Anlaşmayı (BBNJ Anlaşması) 2024 Eylül’de imzalamıştı.

BM Okyanus Konferansı’na Türkiye’yi temsilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında bir heyet katılıyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Türkiye’nin konferansta yapacağı konuşmada da Yunanistan’ın adımlarına yönelik itirazların gündeme getirilmesi bekleniyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
türkiye-yunanistan ilişkileri ege denizi iyon denizi Miçotakis hükümeti
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