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Yayın Tarihi: 30 Eylül 2023 11:06
 ~ Son Güncelleme: 30 Eylül 2023 11:11
2 dk Okuma

ALMANYA'DAN "KAVALA" AÇIKLAMASI

"Türkiye yükümlülüklerini ihlal ediyor"

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet cezasının onanmasına ilişkin, “Yargıtay’ın kararı, Türkiye’de insan hakları ve hukukun üstünlüğü için yıkıcı bir sinyal” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/09/30/turkiye-yukumluluklerini-ihlal-ediyor.jpg
osmankavala.com

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Yargıtay’ın Gezi Davası’nda 28 Eylül Perşembe günü verdiği onama kararları hakkında açıklama yaptı. 

Yargıtay onadı: Kavala
ERDOĞAN'IN İSTEDİĞİ OLDU
Yargıtay onadı: Kavala'ya müebbet, Atalay, Mater, Kahraman ve Özerden'e 18 yıl ağır hapis
28 Eylül 2023

Bakanlığın resmi X sosyal medya hesaplarından Almanca ve İngilizce yapılan açıklamada, “Osman Kavala’nın hapishanede geçirdiği her bir gün, bir fazladır” denildi. 

Paylaşımda ayrıca şöyle denildi: 

“Her gün, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf bir devlet olarak Türkiye'nin yükümlülüklerini ihlal ediyor. Yargıtay’ın dünkü kararı, Türkiye’de insan hakları ve hukukun üstünlüğü için yıkıcı bir sinyal.”

Detaylar

Yargıtay'ın Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku'ya verilen 18'er yıl hapis cezalarını onamasının ardından Kavala’nın durumunun önümüzdeki haftalarda Avrupa kurumlarının gündeminde olması bekleniyor.

Deutsche Welle (DW) Türkçe’den Kayhan Karaca’nın haberine göre, Osman Kavala’nın durumunun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) 9-13 Ekim tarihleri arasında Fransa’nın Strasbourg kentinde düzenlenecek genel kurul toplantılarında gündeme gelmesi bekleniyor. 

AKPM'nin "Osman Kavala’nın Derhal Serbest Bırakılması İçin Çağrı" başlığı altında özel bir genel kurul oturumu düzenlemesi gündemde. 

Yargıtay
Yargıtay'ın Gezi Davası kararına siyasetçilerden tepki: "Büyük bir utanç"
29 Eylül 2023

Oturumun düzenlenip düzenlenmeyeceğine dair nihai oylama 9 Ekim sabahı AKPM Başkanlık Divanı’nda yapılacak. Başkanlık Divanı’ndan onay çıkması halinde oturumun 12 Ekim Perşembe günü öğle saatlerine doğru yapılması planlanıyor.

İnsan hakları örgütleri, Yargıtay’ın Gezi davası kararını kınadı
İnsan hakları örgütleri, Yargıtay’ın Gezi davası kararını kınadı
29 Eylül 2023

(EMK)

AİHM'in Osman Kavala kararı 10 büyükelçi osman kavala Gezi mahpusları Çiğdem Mater'e destek can atalay
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