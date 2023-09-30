"Türkiye yükümlülüklerini ihlal ediyor"

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Yargıtay’ın Gezi Davası’nda 28 Eylül Perşembe günü verdiği onama kararları hakkında açıklama yaptı.

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Bakanlığın resmi X sosyal medya hesaplarından Almanca ve İngilizce yapılan açıklamada, “Osman Kavala’nın hapishanede geçirdiği her bir gün, bir fazladır” denildi.

Paylaşımda ayrıca şöyle denildi:

“Her gün, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf bir devlet olarak Türkiye'nin yükümlülüklerini ihlal ediyor. Yargıtay’ın dünkü kararı, Türkiye’de insan hakları ve hukukun üstünlüğü için yıkıcı bir sinyal.”

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Yargıtay'ın Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku'ya verilen 18'er yıl hapis cezalarını onamasının ardından Kavala’nın durumunun önümüzdeki haftalarda Avrupa kurumlarının gündeminde olması bekleniyor.

Deutsche Welle (DW) Türkçe’den Kayhan Karaca’nın haberine göre, Osman Kavala’nın durumunun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) 9-13 Ekim tarihleri arasında Fransa’nın Strasbourg kentinde düzenlenecek genel kurul toplantılarında gündeme gelmesi bekleniyor.

AKPM'nin "Osman Kavala’nın Derhal Serbest Bırakılması İçin Çağrı" başlığı altında özel bir genel kurul oturumu düzenlemesi gündemde.

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Oturumun düzenlenip düzenlenmeyeceğine dair nihai oylama 9 Ekim sabahı AKPM Başkanlık Divanı’nda yapılacak. Başkanlık Divanı’ndan onay çıkması halinde oturumun 12 Ekim Perşembe günü öğle saatlerine doğru yapılması planlanıyor.

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(EMK)