Türkiye yeni yıla borç ve icra yüküyle giriyor

2025 yılı boyunca 10,5 milyonu aşkın yeni icra ve iflas dosyası işleme alındı. İcra dairelerindeki toplam dosya sayısı 25 milyona yaklaşırken, bankaların takibe aldığı borç bakiyesi yıl içinde iki katına çıktı.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI Asgari ücret: Net 28 bin 75 TL

UYAP verilerine göre, 28 Aralık itibarıyla icra dairelerindeki icra ve iflas dosyası sayısı 24 milyon 205 bin 787’ye ulaştı. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 22 milyon 420 bin 608’di. Yılın başından bu yana dairelere gelen yeni dosya sayısı ise 10 milyon 605 bin 201 olarak kaydedildi.

Her gün on binlerce yeni dosya

Aralık ayında dosya sayısı 909 bin 55 artarken, her gün ortalama 30 bin yeni icra ve iflas dosyası açıldı. 28 Aralık Pazar günü dahi 15 bin 226 yeni dosya icra dairelerine girdi. 26 Aralık Cuma günü ise bu sayı 34 bin 398 oldu.

Dosya girişleri hızla artarken, icra dairelerinden çıkan dosya sayısının son derece sınırlı kaldığı görüldü. Yıl başından bu yana kapanarak işlemden çıkan dosya sayısı yalnızca 26 bin 91 oldu. Ülke nüfusunun yaklaşık dörtte birine denk gelen sayıda dosya, icra dairelerinde beklemeye devam ediyor.

Borçlar katlandı

Borç krizi yalnızca adliyelerle sınırlı değil. BDDK verilerine göre 19 Aralık ile biten haftada bankaların takipteki alacakları bir haftada 3 milyar 141 milyon lira arttı. Takipteki borç bakiyesi 572 milyar 147 milyon liraya yükseldi. Bu tutarın 423 milyar 107 milyon lirası için özel karşılık ayrıldı. Yılın ilk haftasında takipteki borç bakiyesi 293 milyar 695 milyon lira seviyesindeydi.

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre Kasım ayı itibarıyla kredi kartı sayısı yıllık yüzde 10 artışla 142,3 milyona, banka kartı sayısı ise yüzde 11 artışla 215,1 milyona yükseldi. Kasım ayında kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48 artarak 2 trilyon 266,3 milyar liraya çıktı.

Avans kullanımı 77 milyarı aştı

Kartlı harcamaların 1 trilyon 932,5 milyar lirası kredi kartlarıyla yapılırken, banka kartlarıyla yapılan harcamalar 326,5 milyar liraya ulaştı. Gelir yetersizliği nedeniyle kredi kartlarının nakit ihtiyacını karşılamak için kullanılması da yaygınlaştı. Kasım ayında nakit avans kullanımı 77,2 milyar liraya yükseldi. Bu tutar yılın ilk ayında 68,4 milyar lira seviyesindeydi.

Veriler, milyonlarca yurttaşın yeni yıla ağır bir icra ve borç yüküyle girdiğini ortaya koyuyor.

(AB)