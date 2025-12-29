ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 29.12.2025 15:12 29 Aralık 2025 15:12
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.12.2025 15:19 29 Aralık 2025 15:19
Okuma Okuma:  2 dakika

Türkiye yeni yıla borç ve icra yüküyle giriyor

2025’te icra-iflas dosyası sayısı 25 milyona yaklaştı, bankaların takibe aldığı borç bakiyesi 572 milyar liraya çıktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Türkiye yeni yıla borç ve icra yüküyle giriyor
Fotoğraf: AA

2025 yılı boyunca 10,5 milyonu aşkın yeni icra ve iflas dosyası işleme alındı. İcra dairelerindeki toplam dosya sayısı 25 milyona yaklaşırken, bankaların takibe aldığı borç bakiyesi yıl içinde iki katına çıktı.

Asgari ücret: Net 28 bin 75 TL
AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI
Asgari ücret: Net 28 bin 75 TL
23 Aralık 2025

UYAP verilerine göre, 28 Aralık itibarıyla icra dairelerindeki icra ve iflas dosyası sayısı 24 milyon 205 bin 787’ye ulaştı. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 22 milyon 420 bin 608’di. Yılın başından bu yana dairelere gelen yeni dosya sayısı ise 10 milyon 605 bin 201 olarak kaydedildi.

Her gün on binlerce yeni dosya

Aralık ayında dosya sayısı 909 bin 55 artarken, her gün ortalama 30 bin yeni icra ve iflas dosyası açıldı. 28 Aralık Pazar günü dahi 15 bin 226 yeni dosya icra dairelerine girdi. 26 Aralık Cuma günü ise bu sayı 34 bin 398 oldu.

Dosya girişleri hızla artarken, icra dairelerinden çıkan dosya sayısının son derece sınırlı kaldığı görüldü. Yıl başından bu yana kapanarak işlemden çıkan dosya sayısı yalnızca 26 bin 91 oldu. Ülke nüfusunun yaklaşık dörtte birine denk gelen sayıda dosya, icra dairelerinde beklemeye devam ediyor.

Borçlar katlandı

Borç krizi yalnızca adliyelerle sınırlı değil. BDDK verilerine göre 19 Aralık ile biten haftada bankaların takipteki alacakları bir haftada 3 milyar 141 milyon lira arttı. Takipteki borç bakiyesi 572 milyar 147 milyon liraya yükseldi. Bu tutarın 423 milyar 107 milyon lirası için özel karşılık ayrıldı. Yılın ilk haftasında takipteki borç bakiyesi 293 milyar 695 milyon lira seviyesindeydi.

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre Kasım ayı itibarıyla kredi kartı sayısı yıllık yüzde 10 artışla 142,3 milyona, banka kartı sayısı ise yüzde 11 artışla 215,1 milyona yükseldi. Kasım ayında kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48 artarak 2 trilyon 266,3 milyar liraya çıktı.

Avans kullanımı 77 milyarı aştı

Kartlı harcamaların 1 trilyon 932,5 milyar lirası kredi kartlarıyla yapılırken, banka kartlarıyla yapılan harcamalar 326,5 milyar liraya ulaştı. Gelir yetersizliği nedeniyle kredi kartlarının nakit ihtiyacını karşılamak için kullanılması da yaygınlaştı. Kasım ayında nakit avans kullanımı 77,2 milyar liraya yükseldi. Bu tutar yılın ilk ayında 68,4 milyar lira seviyesindeydi.

Veriler, milyonlarca yurttaşın yeni yıla ağır bir icra ve borç yüküyle girdiğini ortaya koyuyor.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
İcra borçları 2025 yılı asgari ücret 2026 bütçesi ekonomik kriz
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git