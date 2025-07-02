Türkiye'ye gelen uluslararası heyet: Öcalan ve siyasi tutuklular derhal serbest bırakılmalı

Farklı ülkelerden Türkiye’ye gelen 39 kişilik heyet, PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etme talebiyle dün (1 Tammuz) Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Bakanlıktan henüz yanıt alamayan heyet, bugün yaptığı "yuvarlak masa" toplantısında yeni sürece ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Öcalan'dan Türkiye'ye gelen Avrupa heyetine mesaj

Birçok siyasetçi, hukukçu, insan hakları savunucusu ve aktivistin bir araya geldiği toplantıda, Kürt sorununun barışçıl çözümü ve tecridin sona ermesi gündemleri ele alındı. Diğer yandan toplantıya, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Özgür Kadın Hareketi'nden (TJA) Sebahat Tuncel de katıldı.

Fotoğraf: Ayşegül Başar / bianet

Atılacak adımlar takip edilecek

Uluslararası buluşmanın ardından, ortak basın açıklaması yapıldı. Açıklamanın Türkçesini Almanya Sol Parti Federal Milletvekili Ferhat Koçak, İngilizcesini ise CUP Katalonya Dış İlişkiler Sorumlusu Eulalia Reguant Cura okudu. Heyet, ortak deklarasyonda hükümetin atacağı adımları izlemeye devam edeceklerini belirterek, Türkiye’nin tam anlamıyla demokratik ve kapsayıcı bir topluma doğru gerçek bir geçiş sürecine girmesini umut ettiklerini ifade etti.

"Demokratik bir Türkiye’nin yolu açılabilir"

Heyet adına Türkiyeli yetkililere “Kürt toplumunun tüm kesimleriyle gerçek, yapıcı bir diyalog ve barış müzakerelerine yönelik somut adımlar atma” çağrısı yapan Ferhat Koçak, şöyle devam etti:

"Kürt halkının haklarının sistematik olarak baskı altına alınması ve Türkiye’deki demokratik süreçten sürekli dışlanmaları karşısında onlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Tüm ilerici hareketlere, partilere ve Türkiye’deki halklara, bu sürecin başarısı için birlikte çalışma çağrımızı yineliyoruz. Ancak bu tür bir angajmanla kalıcı ve sürdürülebilir bir değişim sağlanabilir ve gerçekten demokratik bir Türkiye’nin yolu açılabilir."

"Tarihi bir fırsat halen mevcut"

Süreç boyunca hükümetin, sınırlar içindeki tüm insanların insan haklarına saygı gösterme, onları yerine getirme ve koruma yönündeki uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme gerektinin altını çizen Koçak, "Uluslararası bağlamın giderek daha fazla düşmanlık ve saldırganlıkla şekillendiği bir dönemde, Kürt meselesini diyalog ve müzakere yoluyla çözmek için tarihi bir fırsat halen mevcuttur. Bu iki unsur, herhangi bir demokratik toplumun temel dayanaklarıdır" dedi.

"Koşulsuz serbest bırakılmalılar"

Ortadoğu’da çatışmaların devam ettiği bir süreçte Öcalan'ın barış ve silahsızlanma çağrısının önemli olduğuna dikkat çeken Koçak, "Sayın Öcalan, kırk yılı aşkın süredir devam eden bir çatışmanın barışçıl ve demokratik çözümü lehine cesur ve zamanında bir silahsızlanma ve tasfiye çağrısı yapmıştır. Sayın Öcalan’ın demokratik konfederalizm vizyonunu ve Ortadoğu’ya dair daha geniş kapsamlı önerisini yalnızca Türkiye için değil, tüm bölge için bir model olarak tanıyoruz. Demokratik sürecin tam potansiyeline ulaşabilmesi için, Sayın Öcalan’ın ve insan hakları ihlal edilen tüm diğer siyasi tutsakların derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması zorunludur" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye "ilkere uyun" çağrısı

Siyasi mahpusların devam eden tutukluluk hallerinin ciddi endişelere yol açtığını belirten Koçak, son olarak şu çağrıyı yaptı:

"Tutukluluk sırasında insan haklarına saygı gösterilmesi esastır. Özellikle, Sayın Öcalan’ın İmralı adasındaki hapishanede 26 yıldır süren tecridi ve temel haklarından hukuksuz biçimde mahrum bırakılması, ulusal ve uluslararası hukuk standartlarını açıkça ihlal etmektedir. Bir grup uluslararası aktivist, akademisyen, siyasetçi ve insan hakları uzmanı olarak, Türk hükümetini uluslararası insan hakları ve insancıl hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Türkiye hükümetine adalet, demokrasi ve barış ilkelerine uygun hareket etmesi yönünde çağrıda bulunuyoruz.

Heyette yer alan isimler şöyle: Rémy Pagani - Eski Cenevre Belediye Başkanı Angelique Schmitt - Boyun Eğmeyen Fransa Partisi Üyesi Barbara Steiner - Transform Europe Direktörü ve Avusturya Komünist Partisi Yön. Jakob Migenda- Almanya Sol Parti (Die-Linke) Hessen Eyalet Başkanı Ferat Koçak - Almanya Sol Parti Federal Milletvekili Francesco Cerasani - Avrupa Parlamentosu S&D Grubu Ortadoğu Danışmanı Prof. Miloon Kothari - Hindistanlı, Cenevre Üniversitesinde profesör ve Eski BM raportörü Heidemarie Sequenz - Avusturya Yeşiller Partisi ve Viyana Eyalet Meclisi Üyesi Detjon Begaj - Bologna Belediyesi Meclis üyesi sol grup başkanı Piero Bernocchi - İtalya COBAS İşçi Sendikası Konfederasyonu Renato Franzitta - İtalya COBAS İşçi Sendikası Konfederasyonu Domenico Ranieri - İtalya COBAS İşçi Sendikası Konfederasyonu Roberto Giudici - ANPI Partizan Derneği Dişiliskiler sorumlusu (İtalya) Francesca Ghirra - İtalya Parlamentosu Milletvekili Michela Arricale - Avukat - İtalya Nicola Giudice - Avukat - İtalya Fabio Marcelli - Demokrasi Üzerine İnceleme ve Araştırma Merkezi (CRED) Eş Başkanı Gianfranco Fattorini - Irkçılığa Karşı Halklar Arası Dostluk Hareketi’nin (MRAP) BM Temsilcisi Prof. Louis Lemkow - Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Avukatlar Birliği (ELDH) Temsilcisi Emma Liden - Avukat - İsviçre Djemila Benhabib - Seküler Kolektif Hareketi Başkanı - Belçika Rosa Moussaoui - Gazeteci - Fransa Nils Andersson - Yayıncı ve yazar - Fransa Dominique Sopo - SOS Racisme Başkanı - Fransa Carlos Martens Bilongo - Boyun Eğmeyen Fransa Partisi'nden milletvekili Didier Bourotte - Sendikacı - Fransa Pascale Martin - Fransa Feminist Kadınlar Derneği Yöneticisi Eulàlia Reguant i Cura - CUP - Katalonya - Dış İlişkiler Sorumlusu Josu Estarrona Elizondo - Bask Bildu'dan İspanya Senatörü Arita Yoshifu - Japonya Anayasal Demokratik Parti'den Milletvekili Yasuda Koichi - Gazeteci ve Yazar - Japonya Pernille Frahm - Eski Avrupa Parlamentosu Üyesi (Danimarka) Madeleine Mawamba - Sürgündeki Kadınlar Derneği Yöneticisi - Almanya Doris Dede - Sürgündeki Kadınlar Derneği Yöneticisi - Almanya Daniela Patti - İtalya Volt Parti eş başkanı

(AB)