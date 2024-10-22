Türkiye'ye Almanya yapımı silah yağıyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bir günlük Türkiye ziyaretinin ardından İletişim Başkanlığı Türkiye medyasında çıkan Almanya'ya ilticaları reddedilmiş 13 bin 500 Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının peyder pey iadesine yönelik haberleri yalanlamaya odaklanmış olsa da, haberlerin kaynağı olan Almanya basınında bu konuda hiçbir kuşku işareti görünmüyor.

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Scholz Türkiye'ye silah satışına odaklı

Almanya medyası Scholz'un Türkiye ziyaretini daha çok iki ülke arasında artmaya başlamış olan silah siparişlerine odaklı olarak izledi.

Türkiyeli mültecilerin iadesine ilişkin haberin de kaynağı olan Frankfurter Allgemeine Zeitung, Erdoğan-Scholz görüşmelerinin ertesi günü "Şansölye Scholz İstanbul'da Ankara'ya daha fazla savunma sanayisi ürünü sözü verdi" başlıklı bir haber yayımladı.

Haberde, Alman hükümetinin, savunma sanayisi ürünlerinin Türkiye'ye tedarikinden uzak durduğu ancak Scholz'un bu ziyarette "Türkiye'nin NATO üyesi olduğu"na işaret ederek savunma sanayisi ürünleri konusunda daha fazla işbirliğine gidileceğini bildirdiği aktarıldı.

Alman hükümetinin Ankara'ya savunma sanayisi ürünlerinin tedariki konusunda gösterdiği yeni tutumla Yunanistan'ı ürküttüğü, bu nedenle Scholz'un, Atina ile Ankara arasındaki ilişkilerin son dönemde gözle görülür bir şekilde yumuşamış olmasını övdüğü de ifade edilen haberde, Berlin'de bir süredir Türkiye ile ilişkilerde "yeni bir başlangıç"tan söz edildiğine dikkat çekildi.

Trump faktörü

Haberde, Donald Trump'ın ABD'de başkan seçilmesi ihtimali ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının artması olasılığını göz önünde bulunduran Berlin'in, NATO müttefiki Türkiye'ye bakışını değiştirdiği vurgulandı.

Tagespiegel: "Scholz Eurofighter satmak istiyor"

Tagesspiegel gazetesi de Şansölye Scholz'un Türkiye'ye Eurofighter vermek istediğini yazdı.

Olaf Scholz ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk-Alman ilişkilerinde son dönemde yaşanan iyimser havanın, Orta Doğu ihtilafı konusundaki derin görüş ayrılıkları nedeniyle bozulmasına izin vermeme kararlılığı da dahil olmak üzere pek çok konuda mutabık kaldığı aktarıldı.

Scholz'un, iyi ekonomik ilişkileri övdüğü ve NATO ortağına Eurofighter savaş uçaklarının teslim edilmesi olasılığını dile getirdiği kaydedildi.

"Scholz, NATO ülkesi Türkiye'ye daha fazla silah ihracatı yapılacağını açıkladı" başlığını atan Welt gazetesi, Scholz'un Türkiye'ye silah ihracatını savunduğunu ve Eurofighter savaş uçaklarının olası teslimatı konusunda da ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Scholz ne demişti?

Almanya Başbakanı Olaf Scholz cumartesi günü Türkiye'ye yapılan savunma ihracatındaki büyük artışı savunmuş ve iki ülkenin de NATO ittifakına üye olması olduğunu vurgulamıştı.

Birkaç yıl önceki tek haneli rakamlardan, Almanya 2024'ün ilk dokuz ayından bu yana Türkiye'ye tutarı 100 milyon avroyu aşan (yaklaşık 3 milyar 800 milyon TL) askeri ihracatı onayladı.

Erdoğan da basın toplantısında, özellikle Ankara'nın 40 Eurofighter Typhoon satın alma isteği olmak üzere, Almanya'nın Türkiye'ye silah satışlarına ilişkin kısıtlamaları kaldırma çabaları dolayısıyla Scholz'a teşekkür etmişti.

Scholz, Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki görüşmelerin sürdüğünü söyleyerek jet uçaklarının teslimatına olumlu baktığına dair işaret verdi.

Almanya'nın Türkiye'ye silah ihracatında neler değişti? Türkiye, Almanya yapımı silahların en önemli alıcıları arasındayken 15 Temmuz darbe girişimi ardından muhalefete yönelen baskılar ve 2016'da TSK'nin Afrin istilası sonrasında Berlin ihracat izinlerini önemli ölçüde kısıtlamıştı. Federal hükümet, solcu popülist Sahra Wagenknecht İttifakı'ndan (BSW) Sevim Dağdelen'in Bunsdestag'da yönelttiği soruya karşılık Türkiye'ye silah ihracatının 2011'den bu yana en yüksek düzeye çıktığını ve 28 torpido ve 101 güdümlü füze teslimatını da içerdiğini söyledi. Haftalık Der Spiegel dergisi de geçtiğimiz hafta Almanya'nın kısa süre önce birkaç yüz milyon avro tutarında aralarında uçaksavar füzeleri de olan ağır silah teslimatına izin verdiğini bildirdi. Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Federal Meclis Ekonomi Komisyonu üyelerine 30 Eylül'de gönderdiği yazıda, Federal Güvenlik Konseyinin Thyssenkrupp Marine Systems ve Atlas Elektronik tarafından üretilen 156 milyon değerinde 28 adet Seahake tipi torpidonun yedek parçalarıyla ihracatına onay verdiğini belirtti. Yazıda, ayrıca Almanya Başbakanı Olaf Scholz başkanlığında toplanan Federal Güvenlik Konseyinin silah üreticisi MBDA şirketinin ürettiği 101 güdümlü füzenin ihracatına da onay verdiği belirtilmekle birlikte bu siparişin tutarına ilişkin bilgi verilmedi.



(AEK)