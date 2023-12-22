Türkiye'ye ait SİHA Haseke otoyolunda 3 kişiyi taşıyan aracı vurdu

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Cuma günü Türkiye'ye ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) Tel Temr ve Haseke arasındaki otoyolda üç kişiyi taşıyan bir askeri araca saldırdığını bildirdi.



Yerel gözlemciler, büyük bir patlama sesi duyduklarını ve ambulansların saldırının gerçekleştiği bölgeye akın ettiklerini bildirdi.

2023'te 106 saldırı, 86 öldürme

SOHR'un çetelesine göre, son saldırıyla 2023 başından bu yana Türkiye'ye ait SİHA'larca Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusunda, Özerk Yönetim kontrolündeki bölgelere düzenlenen saldırıların sayısı 106'ya yükseldi. Bu saldırılarda 86 kişi hayatını kaybederken 95'ten fazla kişi de yaralandı.

Ölenlerin dağılımıysa şöyle:

■ 2 çocuk ve 2 kadın da dahil 18 sivil ve Özerk Yönetim'in 1'i kadın 3 sivil görevlisi.



■ 2 komutan da dahil Özerk Yönetim kontrolündeki bölgelerde görev yapan 65 askeri kuruluş mensubu.

■ 3 Suriye Silahlı Kuvvetleri askeri.

2023'te SDG kontrolündeki bölgelere Türkiye'nin düzenlediği SİHA saldırılarının mevkilere göre dağılımı da şöyle:

■ El-Haseke: 68 saldırıda 52 kişi öldürüldü. 3 kadın ve 2 çocuk dahil 15 sivil ve 2 komutan dahil 38 askeri görevli.



■ Rakka: 3 saldırı. Ölüm kaydedilmedi.

■ Halep kırsalı: 35 saldırıda 27 askeri görevli,savaşçı, 3 Suriye Silahlı Kuvvetleri mensubu ve 3 sivil.

(AEK)