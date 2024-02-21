Türkiye Yayıncılar Birliği: Okullara alınması planlanan kitaplar tarafsız seçilmiyor

Türkiye Yayıncılar Birliği “Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor” projesi kitap alımları hakkında açıklama yaparak, "Kitap seçilme kriterlerinde tarafsız, bilimsel ve siyasetten uzak hareket edilmediğini görüyoruz" dedi.

Açıklama şöyle:



"İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor' projesi kapsamında okullara alınması planlanan 605 bin adet kitabın seçilme kriterlerinde tarafsız, bilimsel ve siyasetten uzak hareket edilmediğini görüyoruz. Bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini projeyi hayata geçiren kurumlara ve Sayın Valimize önemle hatırlatırız.



"Yayıncılığımız ve okuma kültürünün yaygınlaştırılması bakımından listelerin oluşturulmasında ve kitap alımlarında sürecin sağlıklı yürütülmediğini, öğrencilerin en yüksek yararına olacak şekilde eğitime ve yaşa uygun seçimler yapılmadığını, yayıncılarla ve eğitimcilerle birlikte hareket edilerek edebiyatımızın çeşitliliğini kucaklayan bir seçkinin yapılmadığını görüyoruz.



"Yaşamın her alanına sirayet etmesi gereken demokrasi kültürünün önemini belirtir, özellikle kitap seçimi gibi kritik bir konuda tek taraflı olmadan, kapsayıcılık temelinde hareket etmenin önemini bir kez daha vurgularız.



"Defaatle dile getirdiğimiz, OECD ülkelerini kapsayan PISA sınav sonuçlarından da gördüğümüz gibi okuma kültürü ve çocuklarımızla gençlerimizin dünyanın ilerleyişinden geri kalmayacak şekilde zengin içeriklere erişmeleri ve okuduklarını anlar hale gelmeleri; akademik başarıları, yaratıcılıkları ile zihinsel ve ruhsal gelişimleri bakımından son derece yaşamsaldır.



"Edebiyatımızın klasik metinleri olarak kabul edilen kitaplarımızla birlikte çağdaş yerli ve uluslararası edebiyat örneklerinin de listelere dahil edilmesi gerektiğini ve bu listelerin şeffaflıkla kamuoyuyla paylaşılmasının çocuklarımız için yaşamsal ve gelişimsel önemini bir kez daha yineliyoruz." (AÖ)