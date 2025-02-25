Türkiye Yayıncılar Birliği Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri verildi

Türkiye Yayıncılar Birliği Düşünce ve İfade Özgürlüğü 2024 Ödülleri dün (24 Şubat) sahiplerine verildi.

Törende yayınevi kategorisinde İsmail Beşikci Vakfı Yayınları, yazar kategorisinde Ahmet Ümit ödüle layık görülürken Özel Ödül ise Açık Radyo’ya verildi.

Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri, Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından 1995 yılından bu yana her yıl, Türkiye’nin evrensel ölçütlerde düşünce ve ifade özgürlüğüne bir an önce kavuşması dileğiyle, düşüncelerini ifade etmekten çekinmeyen isimlere veriliyor. Tören kapsamında yıllık Yayınlama Özgürlüğü Raporu da kamuoyuna sunuluyor.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk konuşmasında, yayıncılığın mücadele ettiği temel sorunların başında düşünce ve ifade özgürlüğü önündeki engellerle birlikte yayınlama özgürlüğü önündeki yasaklar, yasal zorluklar, baskılar ve sansür ile otosansürün geldiğini söyledi.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 19. Maddesini hatırlatan Kocatürk, düşünce ve ifade özgürlüğünün ve bunlarla birlikte gelen yayımlama özgürlüğünün, en temel anayasal haklardan olduğunun bir kez daha altını çizerek ifade, yayımlama ve okuma özgürlüklerinin birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı.

Yazar kategorisinin kazananı Ahmet Ümit, plaketini Kocatürk’ün elinden aldı.

“Zorunlu bir direnç”

Ümit, konuşmasında şöyle dedi:

“Patasana adlı romanımdaki kahramanım ‘Ben, zalimler çağında yaşayan bir alçaktım’ der. Patasana'nın bahsettiği çağ 2700 yıl önce Geç Hitit döneminde yaşanmıştı. Ne yazık ki yeryüzü yine bir zalimler çağını yaşıyor. Kültürler arasındaki uçurum giderek derinleşiyor, yoksulluk, ırkçılık, fanatizm ve cehalet hızla artıyor, demokrasi ağır darbeler alıyor, düşünce ve ifade özgürlüğü ortadan kaldırılmak isteniyor.

“Bu koşullarda Hititli Yazman Patasana gibi ben zalimler çağında yaşayan bir alçaktım dememek için, zulme, baskıya ve kötülüğe inatla karşı durmak gerekiyor. Bu sadece ahlaki bir tavır değil, hayatı savunmak için göstermemiz gereken zorunlu bir dirençtir. Zorunlu diyorum çünkü geç kalınırsa uygarlığımız benzeri görülmemiş bir felaketle karşı karşıya kalacak. Bu ödüle beni layık gören Türkiye Yayıncılar Birliği’ne minnettarım, düşünce ve ifade özgürlüğüne verdikleri destek için çok teşekkür ederim.”

Diğer ödüller

Yayınevi kategorisinde ödül, her türlü engelleme ve baskıya rağmen yayıncılığı sürdürdüğü için İsmail Beşikci Vakfı Yayınları’na verildi.

İsmail Beşikci Vakfı Onur Kurulu Başkanı Sosyolog İsmail Beşikci ve yayınevinin Koordinatörü Davut Özalp ödül plaketini PEN Türkiye Başkanı Zeynep Oral’ın elinden aldılar ve teşekkür ettiler.

Özel Ödül, ifade özgürlüğüne katkıları ile çeşitliliğe açtıkları alanda 30 yıldır sürdürdükleri kolektif çalışmaları için Açık Radyo’ya takdim edildi. Açık Radyo kurucularından Ömer Madra, ödül plaketini Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş’in elinden aldı ve konuşmasında tüm radyo adına teşekkür etti. (TY)