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YT: Yayın Tarihi: 06.10.2026 09:37 6 Ekim 2026 09:37
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.10.2026 09:55 6 Ekim 2026 09:55
Okuma Okuma:  4 dakika

Türkiye ve Pakistan, Husilere karşı Suudi Arabistan'a askeri destek verecek

Mekke Savunma İttifakı üyeleri Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, askeri kuvvetlerin Suudi Arabistan'da konuşlandırılması kararı aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Türkiye ve Pakistan, Husilere karşı Suudi Arabistan'a askeri destek verecek
Fotoğraf: AA
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Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Olağanüstü Toplantısı dün (5 Ekim'de) Riyad'da yapıldı.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katıldı.

"Suudi Arabistan'ın güvenliği..."

Mekke İttifakı üyeleri tarafından yapılan ortak açıklamada, toplantıda Suudi Arabistan'ın karşı karşıya olduğu güvenlik risklerinin ele alındığı belirtildi:

"Komite, kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmeyi, bu çerçevede, tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almayı, bu suretle tehditlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve kolektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştır."

Mekke İttifakı, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları da "en sert şekilde" kınadı:

"Taraflar, Mekke ve Medine'nin hedef alınması teşebbüsünü ve Suudi Arabistan'daki şehirler ile sivil ve ekonomik tesislere yönelik devam eden saldırıları en sert şekilde kınamış; Suudi Arabistan'ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırı veya tehdidi kesinlikle reddettiklerini teyit etmişlerdir" ifadelerine yer verildi.

Genel Sekreter atandı

Toplantıda, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsal gelişiminin bir parçası olarak Komite, Pakistan İslam Cumhuriyeti'nden Emekli Korgeneral Nauman Mahmood'un üç yıllığına Genel Sekreter olarak atanması kararı da alındı.

"Anlaşma TBMM'ye sunulmadan nasıl geçerli olur?"

Mekke Ortak Savunma Anlaşması muhalefet partilerinin eleştirilerine neden oluyor. Yeni Parti İstanbul Milletvekili ve eski Büyükelçi Namık Tan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın hukuki statüsünün açıklanmasını istedi. Tan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Var olduğu iddia edilen 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması' TBMM onayına sunulmadan nasıl geçerli olur, nasıl uygulanabilir? Eğer ortada bir 'ortak savunma anlaşması' değil de bir 'mutabakat muhtırası' veya 'mutabakat zaptı' hatta o bile değil yalnızca bir 'ortak basın açıklaması' varsa bu atılan adımların hukuksal zemini nedir?" sorularını yöneltti.

"Ortadoğu'nun NATO'su"

Kararın ardından ABD'li Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson, X hesabında bir paylaşım yaptı. Wilson şunları yazdı:

"Mekke Savunma İttifakı, Ortadoğu'nun NATO'su olma potansiyeline sahip. Husilerin İran destekli saldırganlığı karşısında ittifakı harekete geçirdikleri için müttefiklerimiz Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'a minnettarım."

Mekke Ortak Savunma Anlaşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman 7 Ağustos 2026 tarihinde Mekke'de Ortak Savunma için Mekke Anlaşması'nı imzalamıştı. Ancak anlaşma metni henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Anlaşma kapsamındaki faaliyetlere yön vermek üzere Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanlarından oluşan bir Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi oluşturulmuş, Komite ilk toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul'da yapmıştı.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Mekke Anlaşması Türkiye Pakistan Suudi Arabistan husiler Yemen NATO
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