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Yayın Tarihi: 15 Ağustos 2024 22:56
 ~ Son Güncelleme: 16 Ağustos 2024 00:16
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Türkiye ve Irak ortak mutabakat zaptı imzaladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Ankara’da yaptıkları toplantının ardından ortak mutabakat zaptı imzaladıklarını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Türkiye ve Irak ortak mutabakat zaptı imzaladı
Fotoğraf: AA

Ankara’da Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 4'üncü Toplantısı düzenlendi. Toplantı ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ortak basın toplantısı düzenledi.

"Tarihi önem taşıyor"

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Fidan, Türkiye ile Irak'ın bir süredir müzakeresini yaptığı askeri mutabakat zaptının, iki ülkenin savunma bakanları tarafından imzalandığını ve bunun tarihi önemde olduğunu kaydetti.

Görüşmenin ardından diplomatik kaynaklar, Türkiye ile Irak'ın, Bağdat'ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi ve Başika'da Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kuracağını bildirdi.

Iraklılar için vize serbestisi yolda

Fidan, “Bir diğer önemli gelişme ise 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı kardeşlerimiz için vize serbestisi uygulamasını da 1 Eylül'de başlatma konusunda karar aldık” diyen Dışişleri Bakanı, Filistin’e de şöyle değindi:

“Bölgemiz çok sancılı bir süreçten geçiyor. İsrail, sivilleri acımasızca hedef alıyor. Biz Irak ile Filistin konusunda tek ses, tek yüreğiz" dedi.

"Irak Anayasasına bağlıyız"

Irak Anayasasına bağlı olduklarını dile getiren Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ise, "Irak topraklarından kaynaklı komşu ülkelere yönelik herhangi bir tehdit bizim anayasamıza aykırıdır ve ilkelerine aykırıdır." ifadesini kullandı.

Hüseyin, bu anlayışla hareket ettiklerini, bunun Irak'ın egemenliğini de korumak anlamına geldiğini, çünkü komşu ülkelere yönelik tehditlerin aynı zamanda Irak'a yönelik tehdit olduğunu söyledi.

Amaç ikili ilişkileri ileri götürmek

Hüseyin, iki ülke arasında güvenlik ve askeri ilişkilerin iki taraf arasında artık ileriye doğru adım attığını ve bu komisyonlar aracılığıyla amaçlarının ikili ilişkileri daha ileriye götürme olduğunu dile getirdi.

Hüseyin, "bazı örgütlerin" Irak toplumunu hedef aldığını belirterek "Bunlar Irak'ın siyasi gerçeğini ve şu anda genç olan siyasi demokratik sürecini de etkilemektedir, tehdit etmektedir" dedi. (NK)

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