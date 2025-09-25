ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 25 Eylül 2025 12:04
 ~ Son Güncelleme: 25 Eylül 2025 12:22
2 dk Okuma

Türkiye ve Britanyalı hekimlerden dünyaya Gazze mektubu: “Bu, siyaset değil insanlık meselesi”

Türk Tabipleri Birliği ve Britanya Tabipleri Birliği, Gazze’deki insani krizin gündeme alınması için Dünya Tabipleri Birliği üyesi kuruluşlara mektup gönderdi. Mektupta ateşkes çağrısı yapılırken, sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar ve ihlaller için bağımsız soruşturma talep edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Türkiye ve Britanyalı hekimlerden dünyaya Gazze mektubu: “Bu, siyaset değil insanlık meselesi”
Fotoğraf: Moiz Salhi / AA

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Britanya Tabipleri Birliği (BMA), 7-12 Ekim 2025 tarihlerinde Portekiz’in Porto kentinde düzenlenecek Dünya Tabipleri Birliği (DTB) Genel Kurulu öncesi Filistin/Gazze gündemli bir mektup kaleme aldı.

Gazze’de yaşanan insanlık dramının durdurulması için somut talepler sıralanarak hükümetlerin ve uluslararası örgütlerin adım atmasının istendiği mektup DTB üyesi tabip birliklerine gönderildi ve destek istendi.

Mektup, imza veren tabip birliklerinin adları da eklenerek uluslararası kamuoyuna duyurulacak ve DTB toplantısında gündem olması sağlanmaya çalışılacak.

İsrail askeri güçlerinin Gazze’ye yönelik insanlık suçu niteliğindeki saldırılarının ağır sonuçlarının aktarıldığı mektupta, “Ne yazık ki anlattığımız birçok şey çoğu insan için yeni değil; uluslararası toplumun bu durumun bu kadar uzun süre devam etmesine izin vermesi utanç verici bir tablodur” denildi.

Hekimlerin zor koşullarda çalışan meslektaşlarına ve halk sağlığı kriziyle boğuşan bir topluma karşı işlenen vahşetler karşısında sessiz kalamayacağı aktarılan mektupta “Bu mesele siyaset değil; ahlak, insanlık ve adalet meselesidir.” ifadesi yer aldı. Mektupta talepler şöyle sıralandı:

  • Derhal ateşkes ilan edilmesi,
  • Uluslararası insancıl hukuka ve sağlık hizmetlerinin korunmasına saygı gösterilmesi,
  • Tıbbi tarafsızlığa saygı gösterilmesi,
  • Şu başlıklarda bağımsız soruşturmaların yürütülmesi:
    • İsrail güçleri tarafından sağlık hizmetlerinin hedef alınması,
    • Gazzeli sağlık çalışanlarının keyfi tutuklanması ve istismarı,
    • İsrail sağlık çalışanlarının, Gazzeli tutuklulara yönelik istismara karıştığı iddiaları,
  • Tüm rehinelerin serbest bırakılması,
  • Birleşmiş Milletler kuruluşları aracılığıyla Gazze’ye yeterli insani yardımın ulaştırılmasının sağlanması,
  • Gazze’den tıbbi tahliyelerin artırılması.
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
TTB türk tabipleri birliği Gazze Britanya Tabipleri Birliği İsrail
