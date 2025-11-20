Türkiye ve Avustralya anlaştı: COP31’i Avustralya'nın liderliğinde Türkiye yapacak

Birleşmiş Milletler’in bu yıl Brezilya’nın Belem kentinde 30’uncusunu düzenlediği İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP30) henüz sonlanmamışken 2026 programı netleşmeye başladı.

Türkiye ve Avustralya COP31 için anlaşma sağladı. Avustralya, Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapmasını kabul etti. Karşılığında Avustralya İklim Bakanı Chris Bowen’ın zirve başkanlığı yapmasını istedi. Ayrıca COP31 öncesi Pasifik’te bölgenin iklim finansmanına odaklanan bir toplantı yapılacak.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Avustralyalı kamu yayın kuruluşu ABC Radio Perth'e verdiği demeçte, "Chris Bowen'ın (İklim Değişikliği Bakanı) COP Müzakereleri Başkanı olması kararlaştırıldı. Konferans Türkiye'de olacak. Gelecek yıl COP öncesinde Pasifik'te Pasifik Dayanıklılık Fonu (PAP) adı altında özellikle Pasifik'teki iklim finansmanına odaklanan bir toplantı yapılacak" dedi.

Albanese anlaşmayı "Hem Avustralya hem de Türkiye için büyük bir kazanım" olarak niteledi. Ancak bu Pasifik’teki diğer ülkelerin tepkisini çekti. Papua Yeni Gine Dışişleri Bakanı Justin Tkatchenko, haber ajanslarına yaptığı açıklamada, "Mutlu değiliz. Ve bu şekilde sonuçlanmasından dolayı hayal kırıklığına uğradık" dedi.

18 ülkeden oluşan Pasifik bloğundaki adaların bir bölümü yükselen deniz seviyeleri nedeniyle yok olma riskiyle yüzleşiyor.

Konu hakkında henüz Türkiyeli yetkililerden bir açıklama gelmedi.

10 Kasım'da Brezilya'nın Belem kentinde başlayan COP30, 21 Kasım'da sona eriyor. İki ülkenin bu tarihten önce anlaşmaya varması gerekiyordu. BM kurallarına göre, iki ülkenin anlaşmaması durumunda gelecek yılki toplantıya Almanya ev sahipliği yapmak zorunda kalacaktı. Bunun nedeni, Dünya İklim Konferansı idarî merkezinin Almanya'nın Bonn kentinde olması.

