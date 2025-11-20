ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 20 Kasım 2025 11:49
 ~ Son Güncelleme: 20 Kasım 2025 16:36
2 dk Okuma

Türkiye ve Avustralya anlaştı: COP31’i Avustralya'nın liderliğinde Türkiye yapacak

Türkiye, COP31 iklim zirvesine ev sahipliği yapacak, Avustralya ise hükümet görüşmelerine liderlik edecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Türkiye ve Avustralya anlaştı: COP31’i Avustralya'nın liderliğinde Türkiye yapacak
Fotoğraf: Ahmet Okur / AA

Birleşmiş Milletler’in bu yıl Brezilya’nın Belem kentinde 30’uncusunu düzenlediği İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP30) henüz sonlanmamışken 2026 programı netleşmeye başladı.

Türkiye ve Avustralya COP31 için anlaşma sağladı. Avustralya, Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapmasını kabul etti. Karşılığında Avustralya İklim Bakanı Chris Bowen’ın zirve başkanlığı yapmasını istedi. Ayrıca COP31 öncesi Pasifik’te bölgenin iklim finansmanına odaklanan bir toplantı yapılacak.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Avustralyalı kamu yayın kuruluşu ABC Radio Perth'e verdiği demeçte, "Chris Bowen'ın (İklim Değişikliği Bakanı) COP Müzakereleri Başkanı olması kararlaştırıldı. Konferans Türkiye'de olacak. Gelecek yıl COP öncesinde Pasifik'te Pasifik Dayanıklılık Fonu (PAP) adı altında özellikle Pasifik'teki iklim finansmanına odaklanan bir toplantı yapılacak" dedi.

Albanese anlaşmayı "Hem Avustralya hem de Türkiye için büyük bir kazanım" olarak niteledi. Ancak bu Pasifik’teki diğer ülkelerin tepkisini çekti. Papua Yeni Gine Dışişleri Bakanı Justin Tkatchenko, haber ajanslarına yaptığı açıklamada, "Mutlu değiliz. Ve bu şekilde sonuçlanmasından dolayı hayal kırıklığına uğradık" dedi.

18 ülkeden oluşan Pasifik bloğundaki adaların bir bölümü yükselen deniz seviyeleri nedeniyle yok olma riskiyle yüzleşiyor.

Konu hakkında henüz Türkiyeli yetkililerden bir açıklama gelmedi.

10 Kasım'da Brezilya'nın Belem kentinde başlayan COP30, 21 Kasım'da sona eriyor. İki ülkenin bu tarihten önce anlaşmaya varması gerekiyordu. BM kurallarına göre, iki ülkenin anlaşmaması durumunda gelecek yılki toplantıya Almanya ev sahipliği yapmak zorunda kalacaktı. Bunun nedeni, Dünya İklim Konferansı idarî merkezinin Almanya'nın Bonn kentinde olması.

*Bu haberin yapımında ABC News, DW Türkçe, Anadolu Ajansı ve BBC’den yararlandık.

Brezilya-Belém’den #COP30 izlenimleri
DEM PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ’NDEN NOTLAR
Brezilya-Belém’den #COP30 izlenimleri
15 Kasım 2025
Gezegen uyarı tonunu yükseltirken COP30 ve COP31
Gezegen uyarı tonunu yükseltirken COP30 ve COP31
10 Kasım 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
COP30 COP31 BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı
ilgili haberler
#COP31’e doğru: Türkiye’den ‘yeni ve çok daha kuvvetli’ sözler beklenecek
Bugün 12:19
/haber/cop31e-dogru-turkiyeden-yeni-ve-cok-daha-kuvvetli-sozler-beklenecek-313751
Kurum, #COP30’da Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanı’nı açıkladı
19 Kasım 2025
/haber/kurum-cop30da-turkiyenin-ulusal-katki-beyanini-acikladi-313683
Greenpeace: COP30’da ilerleme var ama yeterli değil
17 Kasım 2025
/haber/greenpeace-cop30da-ilerleme-var-ama-yeterli-degil-313597
DEM PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ’NDEN NOTLAR
Brezilya-Belém’den #COP30 izlenimleri
15 Kasım 2025
/yazi/brezilya-belemden-cop30-izlenimleri-313563
Yerli halklardan #COP30 protestosu: Toprağımız satılık değil
13 Kasım 2025
/haber/yerli-halklardan-cop30-protestosu-topragimiz-satilik-degil-313503
Gezegen uyarı tonunu yükseltirken COP30 ve COP31
10 Kasım 2025
/yazi/gezegen-uyari-tonunu-yukseltirken-cop30-ve-cop31-313413
“COP’un diplomatik vitrinlerinden çıkıp, halkların yaşadığı yıkımları görünür kılması şart”
7 Kasım 2025
/haber/copun-diplomatik-vitrinlerinden-cikip-halklarin-yasadigi-yikimlari-gorunur-kilmasi-sart-313331
İklim Ağı’ndan Türkiye’ye: Emisyonları azaltmadan iklim kriziyle mücadele edilemez
6 Kasım 2025
/haber/iklim-agindan-turkiyeye-emisyonlari-azaltmadan-iklim-kriziyle-mucadele-edilemez-313275
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
#COP31’e doğru: Türkiye’den ‘yeni ve çok daha kuvvetli’ sözler beklenecek
Bugün 12:19
/haber/cop31e-dogru-turkiyeden-yeni-ve-cok-daha-kuvvetli-sozler-beklenecek-313751
Kurum, #COP30’da Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanı’nı açıkladı
19 Kasım 2025
/haber/kurum-cop30da-turkiyenin-ulusal-katki-beyanini-acikladi-313683
Greenpeace: COP30’da ilerleme var ama yeterli değil
17 Kasım 2025
/haber/greenpeace-cop30da-ilerleme-var-ama-yeterli-degil-313597
DEM PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ’NDEN NOTLAR
Brezilya-Belém’den #COP30 izlenimleri
15 Kasım 2025
/yazi/brezilya-belemden-cop30-izlenimleri-313563
Yerli halklardan #COP30 protestosu: Toprağımız satılık değil
13 Kasım 2025
/haber/yerli-halklardan-cop30-protestosu-topragimiz-satilik-degil-313503
Gezegen uyarı tonunu yükseltirken COP30 ve COP31
10 Kasım 2025
/yazi/gezegen-uyari-tonunu-yukseltirken-cop30-ve-cop31-313413
“COP’un diplomatik vitrinlerinden çıkıp, halkların yaşadığı yıkımları görünür kılması şart”
7 Kasım 2025
/haber/copun-diplomatik-vitrinlerinden-cikip-halklarin-yasadigi-yikimlari-gorunur-kilmasi-sart-313331
İklim Ağı’ndan Türkiye’ye: Emisyonları azaltmadan iklim kriziyle mücadele edilemez
6 Kasım 2025
/haber/iklim-agindan-turkiyeye-emisyonlari-azaltmadan-iklim-kriziyle-mucadele-edilemez-313275
Sayfa Başına Git