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DÜNYA
Yayın Tarihi: 13 Aralık 2024 02:31
 ~ Son Güncelleme: 13 Aralık 2024 03:47
2 dk Okuma

GEÇİCİ MASLAHATGÜZAR BURHAN KÖROĞLU

Türkiye, uzun aradan sonra Şam'a diplomatik temsilci atadı

Ankara Suriye'de iş savaşın başlamasından kısa süre sonra Suriye'de durdurduğu diplomatik faaliyetini 12 yıl sonra yeniden başlattı. Dışişleri Bakanlığı Nuakşot (Moritanya] Büyükelçisi Burhan Köroğlu'yu Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Türkiye, uzun aradan sonra Şam'a diplomatik temsilci atadı
Suriye'nin başkenti Şam'ın Ravda Meyda semtindeki Türkiye Büyükelçiliği/AA

Türkiye, Moritanya’nın başkenti Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu’yu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarlığına atadı.

Türkiye Büyükelçiliği, 26 Mart 2012’de kapanmış, Ankara, "şartlar oluştuğunda" Büyükelçi,liğin  yeniden açılacağını belirtilmişti.

Euronews, Suriye'de iş başına gelen yeni yönetimin, Şam'da büyükelçiliklerini yeniden açma sözü veren ülkeler arasında Türkiye'yi de saydığını ve bu gelişmeye paralel olraak Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu’nun Suriye Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarlığına tayinin çıktığını yazmıştı.

Bu süreçte MİT Başkanı İbrahim Kalın, 12 Aralık Perşembe günü Şam'a gitti. Kalın'ın Şam ziyaretinin ayrıntıları resmi olarak açıklanmamakla birlikte Suriye Enformasyon Bakanlığı, Kalın'ın HTŞ lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed Colani) ve Suriye'deki geçiş hükümetini kurmakla görevlendirilen Muhammed el-Beşir ile görüşeceğini duyurdu.

Bakanlık, Türkiye-Katar delegasyonunda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katar İstihbarat Birimi Başkanı Khalfan al-Kaabi'nin de yer aldığını kaydetti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise, Hakan Fidan'ın Türkiye'de olduğunu belirtti.

Burhan Köroğlu kim?

62 yaşındaki Burhan Köroğlu, İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünde felsefe lisansı, Ürdün Üniversitesinde Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi’nde doktora derecelerini aldı. Köroğlu'nun akademik çalışmaları İslam Felsefesi alanında sürdü. Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü’nde profesör oldu. Akademik çalışmaları dışında El Cezire Türk Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanlığında bulundu. Köroğlu’nun İslam Felsefesi, Siyaset Düşüncesi, Türk-Arap İlişkileri alanlarında yayınlanmış Türkçe, Arapça ve İngilizce telif ve tercüme çalışmaları var.

Köroğlu, en son kasım 2023'te Cumhurbaşkanı Kararı’yla Türkiye Cumhuriyeti’nin, Moritanya’nın başkenti Nuakşot Büyükelçiliğine atanmıştı.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara-Şam
şam büyükelçiliği ibrahim kalın Burhan Köroğlu
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