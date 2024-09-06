Türkiye Uyuşturucu Raporu: Madde ölümlerinin yarısı metamfetaminden

Narkotikle Mücadele Başkanlığı’nın hazırladığı, “Türkiye Uyuşturucuyla Mücadele Raporu” yayınlandı.

İki aylık bir gecikme ile yayınlanan rapora göre; uyuşturucu maddeye bağlı ölümler yeniden arttı, ölümlerin yarısında metamfetamin yer aldı.

Kısa Dalga’dan Cengiz Erdinç’in haberine göre; 300 doğrudan madde bağlantılı ölümden 278’i Türkiye vatandaşlarından oluştu. Doğrudan metamfetaminden 49 kişi öldü, kayıtlara “çoklu madde” diye geçen ölümlerle birlikte 148 vakada metamfetamin yer aldı.

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21 tonun üzerinde metamfetamin yakalandı

Bağımlılık başvurularında metamfetamin yüzde 37 ile ilk sırada yer alırken, yakalanan metamfetamin miktarı 21 tonun üzerine çıktı.

Kaçakçılıktaki bu artışa rağmen metamfetamin olayları ve şüphelilerinin sayısındaki yüzde 30 civarında gerileme dikkat çekici.

Rapor son iki yılda hava yolunda yakalanan Meksika kaynaklı ve Filipinler, Çin ve Malezya gibi Asya ülkelerini hedefleyen yakalamalara dikkat çekerken, Türkiye’deki metamfetaminin ana kaynağı olan İran’a yönelik bir bilgi yer almadı.

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Bağımlılık başvurusu 360 binden fazla

Raporda 2019’da Narkotikle Mücadele Başkanlığı’nda kurulan “Suç Gelirleriyle Mücadele Şube Müdürlüğü” tarafından yapılan operasyonların ve el konan varlıkların dökümüne de yer verildi. "Bataklık" gibi tüm sanıkların beraat ettiği soruşturmalar, karar henüz kesinleşmediği için bu dökümde yer aldı.

Bağımlılık tedavisi için sağlık kurumlarına 360 binden fazla başvuru yapıldı ve bunun 180 binden fazlası “ilk kez” başvurulardan oluştu. Metamfetaminin artan bağımlılığı başvurularda da kendini gösterdi. Eroin tedavisi için başvuranların sayısı gerilerken, metamfetamin için yapılan başvurular 130 bini aştı.

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Kenevir ekilen alan arttı

Türkiye’de uzun yıllar boyunca başat tehlikeli uyuşturucu olan eroin vakaları, yakalamaları ve şüphelileri azalırken, yakalanan 3.3 ton eroin son yirmi yılın en düşük düzeyiydi. Geçen yıllarda bağımlılık tedavisine başvuranlar arasında ilk sırada yer alan eroin, metamfetaminin arkasında kaldı.

Rapora göre Türkiye’de yasal kenevir üretimi 2023 yılındaki yönetmelik değişikliğinin de etkisiyle 20 ile yayılarak artı. Kenevir ekilen alanlar 6 bin dekarın üzerine çıktı, lif ve tohum olarak üretim 700 tona yaklaştı.

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(RT)