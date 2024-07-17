Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması: 139 üniversite FF aldı

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması -2024 (TÜMA) sonuçlarını açıkladı.

2016 yılından bugüne yapılan araştırmada öğrencilerin üniversitelerini 6 alanda değerlendirmelerini sağlayan “Öğrenci Memnuniyeti Ölçeği” kullanıldı.

Öğrencilerin, “Öğrenim Deneyiminin Tatminkârlığı”, “Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu”, “Akademik Destek ve İlgi”, “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet”, “Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği”, “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” başlıklarında değerlendirme yapmaları istendi.

126’sı devlet 74’ü vakıf olmak üzere 200 üniversitenin lisans öğrencileriyle yapılan araştırmada sadece 7 üniversite maksimum puanı aldı. 139 üniversite ise değerlendirmelerden düşük puan aldı ve FF derecelendirildi.

“Üniversitelerin Genel Memnuniyet Sıralaması” ilk sırasında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) yer aldı.

YTÜ 533, ikinci sırada yer alan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 532, üçüncü sırada yer alan Abdullah Gül Üniversitesi 527, MEF Üniversitesi 516, Ege Üniversitesi 511, TED Üniversitesi 510, Erciyes Üniversitesi 510 puan ile A+ aldı.

Son yıllarda tartışmalarla gündemde Boğaziçi Üniversitesi 67’inci sırada yer buldu, listenin sonunda ise 187 puanla İstanbul Esenyurt Üniversitesi yer aldı.

En düşük puanları alan Şırnak Üniversitesi 195’inci sırada, Hakkâri Üniversitesi 196’ncı sırada, Bitlis Eren Üniversitesi 197’nci sırada, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 198’nci sırada, Antalya Belek Üniversitesi de 199’uncu sırada yer aldı.

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Devlet üniversitelerinde ilk sırada YTÜ

“Devlet Üniversitelerinin Genel Memnuniyet Sıralaması”nda Yıldız Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Abdullah Gül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ilk beşte yer alırken; Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Hakkâri Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi sonuncu oldu.

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Vakıf üniversitesinde ilk sırada MEF

“Vakıf Üniversitelerinin Genel Memnuniyet Sıralaması”nın birinci ise 516 puanla MEF Üniversitesi oldu.

TED Üniversitesi 510 puanla ikinci, Hasan Kalyoncu Üniversitesi üçüncü, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi dördüncü, Sabancı Üniversitesi altıncı, İzmir Ekonomi Üniversitesi yedinci Koç Üniversitesi de sekizinci oldu.

74 vakıf üniversitesinin arasında listenin en sonun yer alan ise İstanbul Esenyurt Üniversitesi oldu.

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Boğaziçi, İTÜ ve ODTÜ düşüşte

“Öğrenim Deneyimi Tatminkârlığı Sıralaması”nda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü birinci olurken; Yıldız Teknik Üniversitesi, MEF Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi de ilk beşte yer aldı.

Boğaziçi Üniversitesi bu başlıkta yedinci ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi 11, İstanbul Teknik Üniversitesi de 14’üncü sırada yer buldu.

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“Öğrenim Deneyimi Tatminkârlığı Sıralaması”nın en sonunda da Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 196’ncı, Hakkâri Üniversitesi 197’nci, Haliç Üniversitesi 198’inci, Bitlis Eren Üniversitesi 199’uncu, Antalya Belek Üniversitesi 200’üncü sırada yer aldı.

En iyi yerleşke Anadolu ve Akdeniz

“Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu Sıralaması”nda Anadolu Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Ege Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi listenin ilk beşindeyken listenin sonuna Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi yerleşti.

Ankara Bilim Üniversitesi, Hakkâri Üniversitesi, Antalya Belek Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi de bu başlıkta son da yer alan üniversiteler oldu.

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TED "akademik destek"te ilk sırada

“Akademik Destek ve İlgi Sıralaması”nın ilk beşinde TED Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, MEF Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi yer aldı.

Bu başlıkta listenin sonuna İstanbul Esenyurt Üniversitesi yer aldı. Siirt Üniversitesi 196’ncı, Bitlis Eren Üniversitesi 197’nci Hakkâri Üniversitesi 198’inci, İstanbul Galata Üniversitesi 199’uncu oldu.

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Yönetim ve işleyişte YTÜ birinci sırada

“Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet Sıralaması” başlığında ise Yıldız Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Abdullah Gül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Sanko Üniversitesi listenin ilk beşinde yer aldı.

Listenin sonunda İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (196), Trabzon Üniversitesi (197), Bitlis Eren Üniversitesi (198), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (199) Şırnak Üniversitesi (200) yer buldu.

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Öğrenme imkanı birincisi de YTÜ

“Öğrenme İmkanları ve Kaynaklarının Zenginliği Sıralaması”nın ilk beşinde Yıldız Teknik Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi yer aldı.

Fenerbahçe Üniversitesi bu başlıkta 196’ncı, Bitlis Eren Üniversitesi 197’nci, Antalya Belek Üniversitesi 198’inci, Şırnak Üniversitesi 199’uncu, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 200’üncü oldu.

Kariyer desteği birincisi Bilkent

“Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği Sıralaması”nın ilk beşinde İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi yer aldı. Fenerbahçe Üniversitesi 196’ncı, Bitlis Eren Üniversitesi 197’inci, Antalya Belek Üniversitesi 198’inci, Şırnak Üniversitesi 199’uncu, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 200’üncü oldu.

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(RT)