Türkiye ücretsiz okul yemeği toplantısına katılmadı

2020 yılında 90 ülkenin kurduğu, çocukların dengeli ve sağlıklı beslenmesini taahhüt altına alan Okul Yemekleri Koalisyonu, ilk toplantısını 18-19 Ekim tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris’te yaptı.

CHP Milletvekili İsmet Güneşhan, Türkiye'nin yer almadığı koalisyona dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Güneşhan, “Programın hedefi 2030’da tüm çocukların okullarında sağlıklı ve besleyici günlük yemeğe erişebilmesini sağlamak. Ancak Türkiye bu koalisyonda yok. Türkiye’nin neden koalisyonda olmadığını soruyoruz. Koalisyona üye olmak için ne yapılması gerekiyorsa bir an önce başlatılmalı. AKP’nin yarattığı bir avuç Saray yandaşının zenginleştiği, halkın daha çok yoksullaştığı düzenin ezilenleri çocuklar olmamalı" dedi.

Güneşhan, Okul Yemekleri Koalisyonu’nun toplantısından öne çıkanları da şöyle sıraladı:

“Artık dünyanın karşı karşıya olduğu benzeri görülmemiş zorluklarla başa çıkmak için okul yemek programlarına daha fazla yatırım yapmanın zamanı geldi. Eldeki en son verilere göre, şu anda dünya çapında 418 milyon çocuğa okul yemeği ulaştırılıyor ve programların yurt içi finansmanında 5 milyar ABD doları artış yaşandı.

“Düşük gelirli ülkeler okul yemeklerine yapılan yurt içi yatırımı yüzde 15 oranında artırdı ve çoğunluğu kadınlar için olmak üzere 4 milyon iş yaratıldı. Uzun bir yol kat ettik ancak dünyanın en savunmasız milyonlarca çocuğunun, hayatlarını değiştirebilecek okul yemeklerine erişimi hâlâ engelleniyor.

“2030 yılına kadar 724 milyon ilkokul çocuğunun tamamının okullarında besleyici yemek yiyebilmesini sağlamaya yönelik küresel hedefimize ulaşmak için, şu anda bu programlara erişimi olmayan 430 milyon çocuğa ulaşmalıyız.

“Her ülkede siyasi irade, yatırım ve uygulama olmadan ilerleme umudu yoktur. Dünyanın her yerindeki çocuklar, özellikle de en savunmasız ve en zor durumda olanlar, okulda en az bir öğün yemeği hak ediyor; bu, bazıları için günün tek öğünü. Hükümetlerin bu programlara öncelik vermeye devam etmeleri gerekiyor.”