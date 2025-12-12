Türkiye ticaret gemisi "Cenk-T" Ukrayna limanına yanaşırken vuruldu

Cenk Denizcilik şirketine ait Panama bayraklı "CENK-T" yolcu ve yük gemisi, Cuma akşam üzeri yerel saatle 16:00’da Ukrayna'nın Chornomorsk limanına yanaşmasının ardından balistik füze saldırısında isabet aldı.

Saldırının ardından geminin pruva tarafında yangın çıktı. Saldırı sonrasında ölüm ya da yaralanma konusunda bir bilgi verilmedi.

Şirket, yaptığı açıklamada "resmi makamlarla tam işbirliği içinde süreci yakından takip ettiğini" duyurdu.

Saldırının kim tarafından düzenlediğine ilişkin bir resmi açıklama yapılmamakla birlikte Ukrayna limanına yönelik saldırının "dost ateşi" olduğuna ilişkin bir iddia da ileri sürülmedi.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

“Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı’na yönelik olarak bugün (12 Aralık) düzenlenen saldırıda bir Türk şirketine ait yabancı bandıralı geminin de hasar görmesi, bölgemizde devam eden savaşın Karadeniz sathına yayılması ile deniz güvenliği ve seyrüsefer serbestisi bakımından daha önce kayda geçirdiğimiz endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir.

İlk gelen bilgilere göre gemideki personel ve TIR şoförleri tahliye edilmekte olup, saldırı nedeniyle zarar gören vatandaşımız bulunmamaktadır.

‘Rusya-Ukrayna savaşı ivedilikle sona erdirilmeli’

Odessa Başkonsolosluğumuzca gelişmeler yakından takip edilmekte ve vatandaşlarımıza gerekli destek sağlanmaktadır.

Bu vesileyle, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ivedilikle sona erdirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor, Karadeniz’de tırmanmayı önlemek amacıyla seyrüsefer emniyetiyle tarafların enerji ve liman altyapılarını hedef alan saldırıları askıya almaları yönünde bir düzenleme yapılması ihtiyacını hatırlatıyoruz.”