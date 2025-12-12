ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 12 Aralık 2025 23:26
 ~ Son Güncelleme: 13 Aralık 2025 15:58
2 dk Okuma

Türkiye ticaret gemisi "Cenk-T" Ukrayna limanına yanaşırken vuruldu

Dışişleri Bakanlığı cuma günü Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı’na düzenlenen saldırıda Türkiye'de bir deniz taşımacılığı şirketine ait Panama bandıralı geminin de vurulduğunu bildirdi. Bakanlık, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın "ivedilikle sona erdirilmesi"ni istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Türkiye ticaret gemisi "Cenk-T" Ukrayna limanına yanaşırken vuruldu
Ukrayna'nın Chornomorsk limanında vurulan Cenk-T yük gemisi/ Fotoğraf: L'independant

Cenk Denizcilik şirketine ait Panama bayraklı "CENK-T" yolcu ve yük gemisi, Cuma akşam üzeri yerel saatle 16:00’da Ukrayna'nın Chornomorsk limanına yanaşmasının ardından balistik füze saldırısında isabet aldı.

Saldırının ardından geminin pruva tarafında yangın çıktı. Saldırı sonrasında ölüm ya da yaralanma konusunda bir bilgi verilmedi.

Şirket, yaptığı açıklamada "resmi makamlarla tam işbirliği içinde süreci yakından takip ettiğini" duyurdu.

Saldırının kim tarafından düzenlediğine ilişkin bir resmi açıklama yapılmamakla birlikte Ukrayna limanına yönelik saldırının "dost ateşi" olduğuna ilişkin bir iddia da ileri sürülmedi.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı’na yönelik olarak bugün (12 Aralık) düzenlenen saldırıda bir Türk şirketine ait yabancı bandıralı geminin de hasar görmesi, bölgemizde devam eden savaşın Karadeniz sathına yayılması ile deniz güvenliği ve seyrüsefer serbestisi bakımından daha önce kayda geçirdiğimiz endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir.

İlk gelen bilgilere göre gemideki personel ve TIR şoförleri tahliye edilmekte olup, saldırı nedeniyle zarar gören vatandaşımız bulunmamaktadır.

‘Rusya-Ukrayna savaşı ivedilikle sona erdirilmeli’

Odessa Başkonsolosluğumuzca gelişmeler yakından takip edilmekte ve vatandaşlarımıza gerekli destek sağlanmaktadır.

Bu vesileyle, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ivedilikle sona erdirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor, Karadeniz’de tırmanmayı önlemek amacıyla seyrüsefer emniyetiyle tarafların enerji ve liman altyapılarını hedef alan saldırıları askıya almaları yönünde bir düzenleme yapılması ihtiyacını hatırlatıyoruz.”

Karadeniz’de ticari gemilere saldırılar

Karadeniz'de Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında vurulan ticari gemilere ilişkin bilgiler şöyle:

Gambiya bayraklı Rusya'ya mal taşıyan petrol tankeri Kairos, Gambiya bayraklı Rusya'ya mal taşıyan petrol tankeri Virat, Rusya bayraklı Rusya’dan Gürcistan’a ayçiçek yağı taşıyan tanker Midvolga-2. 

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
rusya-ukrayna savaşı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git