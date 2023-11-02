"Türkiye Tek Yürek" değilmiş | 115 milyarlık yardım vaadinin 30 milyarı ortada yok

6 Şubat depremlerinin ardından hükümet yanlısı medya eliyle "felaketin yaralarını sarma" iddiasıyla başlatılan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasının üzerinden 8 ay geçmesine karşın, toplandığı söylenen 115 milyar 146 milyon TL'nin yalnızca 85 milyarının AFAD hesaplarına yatırıldığı ortaya çıktı.

CHP'li Halıcı'nın soru önergesi

Vaat edilen yardımın dörtte birinden fazlasının kampanyada belirtilen hesaplara yatırılmadığı CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı'nın, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) yöneltilmek üzere İçişleri Bakanlığı'na verdiği soru önergesiyle ortaya çıktı.

Halıcı'nın, "15 Şubat gecesi televizyon kanallarının ortak yayını ile ‘Türkiye Tek Yürek' kampanyasında toplanan 115 Milyar 146 milyon liranın ne kadarının yatırıldığı"na ilişkin sorusuna AFAD'dan gelen yanıt İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından iletildi.

AFAD, Halıcı'nın önergesine verdiği yanıtta, yanıt tarihine kadar 85 milyar TL'nin kuruluşun hesabına girdiğini açıkladı. Halıcı, AFAD'ın yanıtından sonra hâlâ vaat ettikleri bağışı yatırmayan şirket, kişi ve kurumların açıklanmasını da talep etti.

Halıcı: "Vaat ettikleri yardımı yatırmayanlar açıklansın"

Halıcı, 30 milyar liranın halen yatırılmadığının ortaya çıkması üzerine "Aradan 9 ay geçti ve biz bağış beyanında bulunan kişi ve şirketlerin bazılarının bu bağışları yatırmadığını öğreniyoruz. Zaten bağışın çok büyük bölümünü kamu kurumları ve bankaları; yani yine halkın kendisi yaptı." dedi.

Milletvekili, "Bakan Yerlikaya'ya bağış yapacağını söylemesine rağmen bağışta bulunmayan kişi ve firmaları da sor[duğunu]" ancak bunların açıklanmadığını da ekledi.

"115 Milyar lira toplandığı söylenmişti ancak aradan geçen neredeyse bir yılda 30 milyar liranın yatırılmadığı ortaya çıktı." diyen Halıcı. "Kim bu firmalar? Bunların ne kadar vergi borçları silindi? O tarihten bu yana kaç kamu ihalesi aldılar? Bu bağışları neden yatırmadılar?" diye sordu ve bu bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

76,6 milyar TL halkın kendi parası

15 Şubat gecesi yapılan bağışlarla ilgili haberinde Anadolu Ajansı en yüksek bağışın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) geldiğini yazdı. Programa bağlanan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 30 milyar TL bağışladıklarını açıkladı. Kampanyaya Ziraat Bankası 20 milyar TL, VakıfBank 12 milyar TL, Halkbank 7 milyar TL ile katıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve bağlı firmalar 3,6 milyar TL ve Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım bankaları ile Emlak Konut 1'er milyar lira bağış yaptı. Böylece kamu bankaları ve kamu sermaye kuruluşlarının bağışları açıklanan toplamın 76,6 milyarını oluşturdu.

Bu kamu kuruluşlarının kaynakları doğrudan doğruya topluma ait olduğundan, AFAD'ın yanıtıyla esasen, "Türkiye Tek Yürek Kampanyası"nda kasaya giren ya da gidiği iddia edilen paranın çok büyük bir bölümünün sahibinin halkın kendisi olduğu da orta çıkımış oldu.

(AEK)