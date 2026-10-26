ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 26.10.2026 17:15 26 Ekim 2026 17:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.10.2026 17:24 26 Ekim 2026 17:24
Okuma Okuma:  2 dakika

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üst düzey yetkililer Tahran’ı ziyaret edecek

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri’nin gelişmeyi duyurmasının ardından Riyad yönetimi toplantıyı doğruladı. Anadolu Ajansı da Türkiye adına MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Tahran’daki toplantıya katılacağını yazdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üst düzey yetkililer Tahran’ı ziyaret edecek
*Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif'le birlikte Mekke'de, 7 Ağustos 2026. (Fotoğraf: TCCB)
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalayan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan üst düzey yetkililerin İran’ın başkenti Tahran’da İranlı yetkililerle bir araya geleceği bildirildi.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşması imzaladı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşması imzaladı
7 Ağustos 2026

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri, İran televizyonuna yaptığı açıklamada, Batı Asya’da yerel güvenlik düşüncesinin uygulanması kapsamında Mekke İttifakı üyesi ülkelerden üst düzey yetkililerin Tahran’ı ziyaret edeceğini belirtti.

Tahran’daki toplantıya Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ve üst düzey bir Türkiyeli yetkilinin katılacağını ifade eden Bakıri, söz konusu isimlerin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.

Görüşmede bölgesel güvenlik konularının ele alınacağını dile getiren Bakıri, İran’ın dış güçlerin bölgeye müdahalesine ve nüfuzuna karşı olduğunu kaydetti.

Bakıri, görüşmenin tarihine ilişkin bilgi vermezken, İran basını ise bugün gerçekleştirileceğini yazdı.

Anadolu Ajansı’nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Tahran’daki toplantıya katılacak.
Türkiye ve Pakistan, Husilere karşı Suudi Arabistan'a askeri destek verecek
Türkiye ve Pakistan, Husilere karşı Suudi Arabistan'a askeri destek verecek
6 Ekim 2026

Riyad yönetimi toplantıyı doğruladı

Suudi Arabistan Kamu Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Raid Krimly, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu ziyareti doğruladı.

Açıklamaya göre Mekke İttifakı ülkelerinden yetkililer, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai’nin yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüşecek.

Krimly, ziyaretin, Mekke İttifakı ülkelerinin ABD ile İran arasında süregelen krizde gerilimi düşürme, diyaloğu ve diplomatik çözümleri teşvik etme çabalarının yanı sıra Katar ve Pakistan tarafından yürütülen arabuluculuk girişimlerine verilen desteğin bir parçası olduğunu ifade etti.

Son olarak Krimly, bu temasların, “Mekke İttifakı ülkelerinin bölgesel güvenlik ve istikrarı pekiştirmedeki kilit rolü ile bu hedefe ulaşmak amacıyla bölgedeki tüm ülkelerle birlikte çalışma kararlılığını ortaya koyduğunu” kaydetti.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Mekke Anlaşması Suudi Arabistan Pakistan İran
ilgili haberler
"Suudi Arabistan ve Suriye, Yemen'e savaşçı sevkini görüşüyor"
22 Ekim 2026
/haber/suudi-arabistan-ve-suriye-yemen-e-savasci-sevkini-gorusuyor-324696
Trump, Yemen Savaşı'nda "Erdoğan'dan destek istersem verir" dedi; Türkiye zaten destek veriyor
13 Ekim 2026
/haber/trump-yemen-savasi-nda-erdogan-dan-destek-istersem-verir-dedi-turkiye-zaten-destek-veriyor-324389
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşması imzaladı
7 Ağustos 2026
/haber/turkiye-suudi-arabistan-ve-pakistan-uclu-savunma-anlasmasi-imzaladi-322346
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
"Suudi Arabistan ve Suriye, Yemen'e savaşçı sevkini görüşüyor"
22 Ekim 2026
/haber/suudi-arabistan-ve-suriye-yemen-e-savasci-sevkini-gorusuyor-324696
Trump, Yemen Savaşı'nda "Erdoğan'dan destek istersem verir" dedi; Türkiye zaten destek veriyor
13 Ekim 2026
/haber/trump-yemen-savasi-nda-erdogan-dan-destek-istersem-verir-dedi-turkiye-zaten-destek-veriyor-324389
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşması imzaladı
7 Ağustos 2026
/haber/turkiye-suudi-arabistan-ve-pakistan-uclu-savunma-anlasmasi-imzaladi-322346
Sayfa Başına Git