Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üst düzey yetkililer Tahran’ı ziyaret edecek

Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalayan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan üst düzey yetkililerin İran’ın başkenti Tahran’da İranlı yetkililerle bir araya geleceği bildirildi.

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri, İran televizyonuna yaptığı açıklamada, Batı Asya’da yerel güvenlik düşüncesinin uygulanması kapsamında Mekke İttifakı üyesi ülkelerden üst düzey yetkililerin Tahran’ı ziyaret edeceğini belirtti.

Tahran’daki toplantıya Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ve üst düzey bir Türkiyeli yetkilinin katılacağını ifade eden Bakıri, söz konusu isimlerin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.

Görüşmede bölgesel güvenlik konularının ele alınacağını dile getiren Bakıri, İran’ın dış güçlerin bölgeye müdahalesine ve nüfuzuna karşı olduğunu kaydetti.

Bakıri, görüşmenin tarihine ilişkin bilgi vermezken, İran basını ise bugün gerçekleştirileceğini yazdı.

Anadolu Ajansı’nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Tahran’daki toplantıya katılacak.

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Riyad yönetimi toplantıyı doğruladı

Suudi Arabistan Kamu Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Raid Krimly, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu ziyareti doğruladı.

Açıklamaya göre Mekke İttifakı ülkelerinden yetkililer, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai’nin yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüşecek.

Krimly, ziyaretin, Mekke İttifakı ülkelerinin ABD ile İran arasında süregelen krizde gerilimi düşürme, diyaloğu ve diplomatik çözümleri teşvik etme çabalarının yanı sıra Katar ve Pakistan tarafından yürütülen arabuluculuk girişimlerine verilen desteğin bir parçası olduğunu ifade etti.

Son olarak Krimly, bu temasların, “Mekke İttifakı ülkelerinin bölgesel güvenlik ve istikrarı pekiştirmedeki kilit rolü ile bu hedefe ulaşmak amacıyla bölgedeki tüm ülkelerle birlikte çalışma kararlılığını ortaya koyduğunu” kaydetti.

(VC)