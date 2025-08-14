Türkiye-Suriye askeri iş birliği anlaşmasının içeriğinde operasyon mu var?

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ve Suriye Savunma Bakanlığı arasında dün (13 Ağustos) imzalanan “Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası”nın detaylarını yazdı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani tarafından MSB'de imzalanan metinde güvenlik konuları yer aldı.

SANA, mutabakat metninin Suriye Arap Ordusu'nun kabiliyetlerini geliştirmeyi, kurumlarını ve yapısını modernize etmeyi ve güvenlik sektörü reform sürecini desteklemeyi amaçladığını yazdı. Anlaşma, Suriye ordusunun uluslararası standartlarda eğitilmesini ve operasyonel hazırlığının güçlendirilmesini hedefliyor.

Anlaşma çerçevesinde atılacak adımlar şöyle: Düzenli askeri personel değişimi: Harekât hazırlığını artırmak ve birlikte çalışma kabiliyetini geliştirmek amacıyla karşılıklı olarak özel eğitim kurslarına katılım sağlanacak. Uzmanlaşmış beceri eğitimi: Terörle mücadele, mayın temizleme, siber savunma, askeri mühendislik, lojistik ve barışı koruma operasyonları gibi alanlarda uluslararası standartlara uygun programlar yürütülecek. Teknik yardım: Askeri sistemlerin, örgütsel yapıların ve komuta kabiliyetlerinin modernizasyonunu desteklemek için uzman personel görevlendirilecek. Böylece, eğitimsiz gruplar tarafından gerçekleştirilebilecek olası ihlal risklerinin de azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.

Öte yandan basında yer alan haberlere göre, imzalanan bu metin Suriye Demokratik Güçleri’ne karşı ortak adımlar atılması ve sınır güvenliğinin sağlanması konularında zemin oluşturması bekleniyor.

(RT)