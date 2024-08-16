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İKLİM KRİZİ
Yayın Tarihi: 16 Ağustos 2024 11:36
 ~ Son Güncelleme: 16 Ağustos 2024 11:36
1 dk Okuma

Türkiye, son 53 yılın en sıcak temmuz ayını yaşadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, en yüksek sıcaklığın 45,9 dereceyle Cizre’de kaydedildiğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Serinlemeye çalışan 'Pitbull' cinsi bir köpek.
Fotoğraf: Canva

Türkiye'de geçen ay, son 53 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, temmuz ayı sıcaklık verilerine dair bilgileri paylaştı.

"Sıcaklıklar artacak"

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre son 53 yılın en sıcak temmuz ayının yaşandığını bildiren Kurum, en yüksek sıcaklığın 45,9 dereceyle Cizre'de, en düşük sıcaklığın 5,2 dereceyle Erzurum'da tespit edildiğini kaydetti.

Kurum, pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların artmaya devam edeceğini bildirerek, yurttaşlardan daha tedbirli olmalarını istedi. (TY)

iklim krizi sıcaklık rekorları murat kurum Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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/haber/populer-tatil-bolgeleri-iklim-krizi-tehdidi-altinda-292364
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/haber/akdenizde-iklim-krizine-bagli-kitlesel-olumler-artiyor-291331
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30 Ocak 2024
/haber/iklim-krizi-ve-catisma-bir-araya-gelerek-yikici-sonuclar-dogurabilir-291182
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21 Eylül 2023
/haber/iklim-krizi-turkiye-deki-sellerin-olasiligini-10-kat-artirdi-284321
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16 Ağustos 2023
/haber/sicaklik-rekoru-kirildi-282810
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/haber/ocak-ayinda-72-merkezde-sicaklik-rekoru-kirildi-239102
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19 Ocak 2021
/haber/2020-de-turkiye-deki-198-noktada-ekstrem-sicaklik-rekoru-237808
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