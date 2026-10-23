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YT: Yayın Tarihi: 23.10.2026 12:18 23 Ekim 2026 12:18
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.10.2026 12:28 23 Ekim 2026 12:28
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Türkiye Sigorta eski Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltında

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak, fon soruşturmasında yeniden gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Türkiye Sigorta eski Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltında
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Fon düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
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Bugün 07:57

Daha önce gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı.

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Çakmak'ın fondan elde ettiği iddia edilen 1 milyon doları soruşturma kapsamında oluşturulan iade hesabına aktardığı bildirilmişti.

Geçen hafta istifa etmişti

Çakmak, geçen hafta Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'teki genel müdürlük görevinden istifa etmişti.

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Türkiye Sigorta AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Şirketimiz Genel Müdürü Taha Çakmak, 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Genel Müdürlük görevine henüz atama yapılmamış olup, bu konuda bir gelişme olması durumunda kamuoyuyla paylaşılacaktır" denilmişti.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
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