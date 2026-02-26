ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
YT: Yayın Tarihi: 26.02.2026 09:25 26 Şubat 2026 09:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.02.2026 09:32 26 Şubat 2026 09:32
Okuma Okuma:  2 dakika

Türkiye rüzgar enerjisi santrali kurulumunda ikinci sırada

Türkiye 2025 yılında Almanya'nın ardından en fazla rüzgar enerjisi santrali kurulumu yapan ülke oldu. Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elde ettiği enerji 1767 megavata ulaştı

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Türkiye rüzgar enerjisi santrali kurulumunda ikinci sırada

Türkiye, geçen yıl ilave ettiği 2 bin 142 megavatlık yeni rüzgar enerjisi kapasitesiyle Avrupa'da Almanya'nın ardından en fazla kurulum gerçekleştiren ikinci ülke oldu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Avrupa rüzgar enerjisi çatı kuruluşu WindEurope tarafından hazırlanan "Avrupa'da Rüzgar Enerjisi: 2025 İstatistikleri ve 2026-2030 Görünümü" raporuna göre, Avrupa'da geçen yıl toplam 19 bin 100 megavat yeni rüzgar enerjisi kapasitesi devreye alındı.

Bu kurulumların yüzde 90'ını karasal rüzgar enerjisi santralleri oluşturdu. Bir yılda kurulan 17,2 gigavatlık karasal rüzgar kapasitesi rekor olarak kayıtlara geçti.

Rapora göre, Avrupa'nın toplam kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi 2025 sonu itibarıyla 304 gigavata ulaştı. Bunun 265 gigavatı karasal, 39 gigavatı ise deniz üstü rüzgar enerjisi santrallerinden oluştu.

Geçen yıl en fazla rüzgar enerjisi kurulumu Almanya'da gerçekleşti. Ülkede 5 bin 232 megavatı karasal ve 503 megavatı deniz üstü olmak üzere toplam 5 bin 735 megavat kapasite devreye alındı.

Almanya'yı 2 bin 142 megavat ile Türkiye, 1767 megavat ile İsveç, 1563 megavat ile İspanya, 1414 megavat ile Fransa ve 1250 megavat ile Birleşik Krallık takip etti.

Böylece Türkiye, geçen yıl devreye aldığı yeni kapasite ile Avrupa'da en fazla rüzgar enerjisi kurulumu gerçekleştiren ikinci ülke oldu.

Danimarka, elektrik üretiminde rüzgar enerjisinin yüzde 50 ile en yüksek paya sahip olduğu ülke olarak öne çıktı. Danimarka'yı yüzde 33'er payla Litvanya ve İrlanda izledi.

Geçen yıl yeni rüzgar enerjisi projelerine toplam 45 milyar avro yatırım yapılırken, bu yatırımların önümüzdeki yıllarda 21 gigavatlık yeni kapasitenin kurulmasını finanse etmesi bekleniyor.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
rüzgar enerji santrali Enerji
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git