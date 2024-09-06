Türkiye-Rusya-Suriye-İran zirvesi eylül sonunda toplanacak

El-Vatan'a bilgi veren bir Arap diplomatik kaynağı Türkiye-Rusya-Suriye-İran arasında gerçekleşmesi planlanan zirvenin gündeminde büyük olasılıkla "terör grupları"nın tanım ve tespitinin yanı sıra Şam ve Ankara arasında terörle mücadele işbirliğine yönelik bir mekanizma kurulmasına ilişkin tartışmalar da yer alacak.

Ayrıca gündemde, sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla daha önce terörle mücadele kapsamında varılan anlaşmaların tamamlanmasına bağlı olarak Türkiye güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesine ilişkin bir takvimin de belirlenmesi bekleniyor.

Kaynak ayrıca, daha önce sınır güvenliğinde Suriye-Türkiye işbirliğine yönelik yeni bir çerçeve olarak önerilen Adana Mutabakatında yapılan değişikliğin yeniden gözden geçirilmesinin de görüşmelere dahil edilebileceğini kaydetti.

Adana Mutabakatı nedir? Adana Mutabakatı, Türkiye ve Suriye arasında 1998'de iki ülke arasındaki sınır bölgelerinde yaşanan güvenlik sorunlarına çözüm amacıyla varılan bir anlaşma. Mutabakatın temel maddeleri arasında şunlar öne çıkıyor: ▶ Karşılıklı işbirliği: Her iki ülke de kendi topraklarında faaliyet gösteren ve diğerinin güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı mücadele edeceklerine dair söz vermiştir. ▶ Sınır güvenliği: Sınır bölgelerinde güvenliğin sağlanması için ortak çalışmalar yapılacak, kaçakçılık ve yasadışı geçişler engellenecektir. ▶ İstihbarat paylaşımı: İki ülke arasında istihbarat paylaşımı yapılarak terör örgütlerinin faaliyetleri takip edilecek ve ortak operasyonlar düzenlenebilecektir. ▶ Teröristlerin iadesi: Taraf ülkelerinde yakalanan teröristler, vatandaşı olduğu ülkeye iade edilecektir. ▶ Silah ve lojistik desteğin kesilmesi: Terör örgütlerine yönelik silah ve lojistik desteğin kesilmesi için ortak çaba gösterilecektir.

Lavrov: "Dörtlü Dışişleri Bakanları

toplantısı hazırlıkları sürüyor"

El-Vatan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un geçtiğimiz günlerde “Yeni bir toplantıya hazırlanmak gerekiyor ve bunun çok yakında yapılacağından eminim. Şam ve Ankara'daki ortaklarımız arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesiyle hiç şüphesiz ilgileniyoruz." dediğine yer verdi.

Esad: "Türkiye çekilmeli"

Gazete Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 25 Ağustos'ta Halk Meclisi'nde yaptığı konuşmayı da alıntıladı: “Türkiye ile normal ilişkilerin yeniden tesis edilmesi, onların geri çekilmesine ve terörün ortadan kaldırılmasına bağlıdır. Biz ne komşu ülkenin topraklarını işgal etmek için asker gönderdik, ne de komşu halklara zarar vermek için teröre destek verdik. Çözüme doğru ilk adım dalkavukluk değil dürüstlüktür; kibirlenmeden hatayı tespit etmeliyiz.”

(AEK)