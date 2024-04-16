Türkiye Raporu: "CHP yükselmeye, AKP düşmeye devam ediyor"

Bireysel ve kurumsal aboneleri için her ay ülke çapında en az 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği anketlerin sonuçlarını değerlendiren iki rapor yayımlayan kamuoyu araştırma kuruluşu "Türkiye Raporu" ilk Nisan raporunda "Bu Pazar milletvekili seçimi olsa" anketinin sonuçlarını değerlendirdi.

"Türkiye Raporu"nun anketine göre, karasızların oyları dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tabloda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yükselişini sürdürerek desteğini yüzde 35,2'ye çıkarırken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) kan kaybını durdurmayı başaramayarak yüzde 30'un altına düştü.

Türkiye Raporu yöneticisi Can Selçuki, sosyal medya hesabından iki gün önce yaptığı paylaşımda “Eylül 2019’dan beri her ay gerçekleştirdi[kleri] Türkiye Raporu anketlerinde ilk defa Nisan 2024’te AK Parti['nin] birinci parti ve Erdoğan['ın] başarı seviyesi en yüksek lider çıkmadı[ğını]” haber vermişti.

Selçuki: "Toplum yerel

seçim sonuçlarından memnun"

Selçuki bu açıklamasına gelen yorumlar üzerine yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"[...] Yerel seçim sonuçları ile uyumlu çıkan bu sonuç şaşırtıcı değil. Seçimden sonra yapıldığı için toplumun sonuçlardan genel itibariyle memnun olduğu yorumunu yapabiliriz. Öte yandan, her ay aynı yöntemle yaptığımız anket çalışmasında yaklaşık 5 yıldır bunu ilk defa görmemiz anlamlı. Bu bulgu 2028 yolunun başlangıç noktasını gösteriyor. Şimşek programı daha tavizsiz uygulandıkça bu sonuçların ne yönde evrileceğini göreceğiz. Diğer yandan CHP belediyelerinin performansı sonuçların kalıcılığında önemli bir etken olacak. Her ay anket yapmanın faydası da değişen trendleri takip edebilmek."

Aşağıdaki tweetle ilgili gelen yorumlardan sonra bir açıklama yapmanın faydalı olacağını düşünüyorum.



Yerel seçim sonuçları ile uyumlu çıkan bu sonuç şaşırtıcı değil. Seçimden sonra yapıldığı için toplumun sonuçlardan genel itibariyle memnun olduğu yorumunu yapabiliriz. Öte… https://t.co/9TiqJX5PdM — Can Selcuki (@CanSelcuki) April 14, 2024

(AEK)