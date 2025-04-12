ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
Yayın Tarihi: 12 Nisan 2025 15:32
 ~ Son Güncelleme: 12 Nisan 2025 15:36
2 dk Okuma

Türkiye Psikiyatri Derneği: Çıplak arama işkencedir, kabul edilemez

Dernek, çıplak arama ve cinsel şiddet beyanlarına yönelik etkin bir soruşturma başlatılmaması durumunda, bu uygulamaların cezasızlık kültürünü pekiştirdiğini vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Türkiye Psikiyatri Derneği: Çıplak arama işkencedir, kabul edilemez
Fotoğraf: Evrim Kepenek / 5 Nisan 2025 Cumartesi /bianet

Türkiye Psikiyatri Derneği, 19 Mart’tan bu yana anayasal hakları doğrultusunda katıldıkları eylemler nedeniyle gözaltına alınan kişilerin, gözaltı süreçlerinde kolluk kuvvetleri tarafından uygulanan "çıplak arama" ve cinsel şiddet iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Dernek, gözaltına alınanlara yönelik uygulanan çıplak arama ve cinsel şiddet içeren davranışların işkence olduğunu vurguladı.

Açıklamada, gözaltı ve tutuklama süreçlerinde kolluk kuvvetlerinin, kadınlar ve LGBTİ+ bireyler dahil olmak üzere, gözaltına alınan kişilere yönelik cinsel taciz ve saldırılara başvurduğu iddialarının kamuoyunda gündeme geldiği belirtildi.

Türkiye Psikiyatri Derneği, bu tür insan onuruna aykırı ve psikolojik iyileşmeye zarar veren uygulamaları kabul edilemez olarak nitelendirerek, bu uygulamaların işkence kapsamına girdiğini açıkladı. 

Dernek açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve uluslararası sözleşmelere göre, bireylerin demokratik haklarını kullanmaları gerekçe gösterilerek yapılan bu tür uygulamaların işkence olduğunu ve insanlığa karşı suç oluşturduğunu belirtti.

"Cezasızlık kültürünü pekiştiriyor"

Türk Ceza Kanunu’na göre, işkence suçlarının ağır hapis cezalarını gerektirdiği ve bu tür uygulamalara karışan sorumlular hakkında derhal cezai işlem yapılması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, açıklamada gözaltı süreçlerinde uygulanan çıplak arama uygulamalarının rutin hale geldiği ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün "ülkemizde çıplak arama söz konusu değildir" şeklindeki açıklamalarına karşı, birçok beyanın bu tür uygulamaların sistematik olduğunu gösterdiği vurgulandı. Türkiye Psikiyatri Derneği, çıplak arama ve cinsel şiddet beyanlarına yönelik etkin bir soruşturma başlatılmaması durumunda, bu uygulamaların cezasızlık kültürünü pekiştirdiğini vurguladı. 

Dernek, "Çıplak arama" adı altında yapılan bu tür insan onuruna aykırı ve ruhsal sağlığı ciddi şekilde olumsuz etkileyen uygulamalara karşı kararlı bir duruş sergileyeceklerini belirterek, "İşkence ve kötü muameleye sıfır tolerans politikaları uygulanmadan, koruyucu tedbirler alınmadan, cinsel saldırı beyanlarına yönelik adli soruşturma başlatılmadan ruhsal iyileşme sağlanamaz" dedi.

"Sessiz kalmayacağız!"

Türkiye Psikiyatri Derneği, tüm beyanların etkili bir şekilde soruşturulmasını ve sorumlular hakkında cezai işlem yapılmasını talep ederek, çıplak arama ve cinsel şiddet gibi uygulamalara karşı sessiz kalmayacaklarını belirtti. Dernek, toplumsal olarak bu tür uygulamalara karşı durulması gerektiğini vurguladı ve insanların beden dokunulmazlığı ile ruhsal iyilik hallerinin korunması gerektiğini savundu.

Emniyet işkence ve çıplak arama haberleri için suç duyurusu yaptı
HABERLER ERİŞİME ENGELLENDİ
Emniyet işkence ve çıplak arama haberleri için suç duyurusu yaptı
12 Nisan 2025
Polis tacizini açıklayan kadının avukatları suç duyurusu yaptı
Polis tacizini açıklayan kadının avukatları suç duyurusu yaptı
27 Mart 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
polis şiddet erkek şidddeti polis tacizi psikiyatri derneği gözaltında cinsel taciz ve tecavüz
ilgili haberler
Feministlerden gözaltında taciz, çıplak arama protestosu: Failler cezalandırılsın
5 Nisan 2025
/haber/feministlerden-gozaltinda-taciz-ciplak-arama-protestosu-failler-cezalandirilsin-306188
Feministler, gözaltında tacize karşı sokağa çıkıyor
3 Nisan 2025
/haber/feministler-gozaltinda-tacize-karsi-sokaga-cikiyor-306117
Gergerlioğlu: Eda Kaya gözaltında taciz edildi
5 Aralık 2023
/haber/gergerlioglu-eda-kaya-gozaltinda-taciz-edildi-288884
Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu: Gözaltında taciz arttı
23 Kasım 2022
/haber/cinsel-taciz-ve-tecavuze-karsi-hukuki-yardim-burosu-gozaltinda-taciz-artti-270419
Gözaltında Cinsel Taciz Raporu: 2018’de 49 Kadın Gözaltında Tacize Maruz Bırakıldı
7 Mart 2019
/haber/gozaltinda-cinsel-taciz-raporu-2018-de-49-kadin-gozaltinda-tacize-maruz-birakildi-206193
20 Senede 561 Kadın Gözaltında Taciz veya Tecavüze Maruz Kaldı
24 Kasım 2017
/haber/20-senede-561-kadin-gozaltinda-taciz-veya-tecavuze-maruz-kaldi-191814
Son 20 Yılda 556 Kadın Gözaltında Taciz ve Tecavüze Uğradığını Belirtti
7 Mart 2017
/haber/son-20-yilda-556-kadin-gozaltinda-taciz-ve-tecavuze-ugradigini-belirtti-184263
Son 19 Senede 548 Kadın Gözaltında Taciz veya Tecavüze Maruz Kaldı
24 Kasım 2016
/haber/son-19-senede-548-kadin-gozaltinda-taciz-veya-tecavuze-maruz-kaldi-181094
AİHM KARARI:
Gözaltında Taciz Davası Sonuçlandı
9 Kasım 2011
/haber/gozaltinda-taciz-davasi-sonuclandi-133926
Gözaltında Tacize "Kınama" Cezası
13 Nisan 2011
/haber/gozaltinda-tacize-kinama-cezasi-129235
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Feministlerden gözaltında taciz, çıplak arama protestosu: Failler cezalandırılsın
5 Nisan 2025
/haber/feministlerden-gozaltinda-taciz-ciplak-arama-protestosu-failler-cezalandirilsin-306188
Feministler, gözaltında tacize karşı sokağa çıkıyor
3 Nisan 2025
/haber/feministler-gozaltinda-tacize-karsi-sokaga-cikiyor-306117
Gergerlioğlu: Eda Kaya gözaltında taciz edildi
5 Aralık 2023
/haber/gergerlioglu-eda-kaya-gozaltinda-taciz-edildi-288884
Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu: Gözaltında taciz arttı
23 Kasım 2022
/haber/cinsel-taciz-ve-tecavuze-karsi-hukuki-yardim-burosu-gozaltinda-taciz-artti-270419
Gözaltında Cinsel Taciz Raporu: 2018’de 49 Kadın Gözaltında Tacize Maruz Bırakıldı
7 Mart 2019
/haber/gozaltinda-cinsel-taciz-raporu-2018-de-49-kadin-gozaltinda-tacize-maruz-birakildi-206193
20 Senede 561 Kadın Gözaltında Taciz veya Tecavüze Maruz Kaldı
24 Kasım 2017
/haber/20-senede-561-kadin-gozaltinda-taciz-veya-tecavuze-maruz-kaldi-191814
Son 20 Yılda 556 Kadın Gözaltında Taciz ve Tecavüze Uğradığını Belirtti
7 Mart 2017
/haber/son-20-yilda-556-kadin-gozaltinda-taciz-ve-tecavuze-ugradigini-belirtti-184263
Son 19 Senede 548 Kadın Gözaltında Taciz veya Tecavüze Maruz Kaldı
24 Kasım 2016
/haber/son-19-senede-548-kadin-gozaltinda-taciz-veya-tecavuze-maruz-kaldi-181094
AİHM KARARI:
Gözaltında Taciz Davası Sonuçlandı
9 Kasım 2011
/haber/gozaltinda-taciz-davasi-sonuclandi-133926
Gözaltında Tacize "Kınama" Cezası
13 Nisan 2011
/haber/gozaltinda-tacize-kinama-cezasi-129235
Sayfa Başına Git