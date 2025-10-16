Türkiye pasaportu dünya genelinde kaçıncı sırada?

Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun etkinlik alanı Henley Pasaport Endeksi'ne göre 2025 yılında azaldı.

199 ülke ve 227 seyahat destinasyonunu kapsayan endeks, bir ülke vatandaşlarının dünyada kaç destinasyona vizesiz giriş yapabildiğini gösteriyor ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine dayanıyor.

Endeksin 2025 yılı sıralamasında Türkiye pasaportu, 113 ülke ve destinasyona vizesiz giriş imkânıyla 199 ülke arasında 102'nci sırada yer aldı. Henley Pasaport Endeksi'nde aynı vizesiz giriş sayısına sahip çok sayıda ülke aynı sırada yer aldığı için Türkiye 51'inci sırada görünse de ülke bazında sıralamadaki yeri 102 oldu.

Türkiye 2023 ve 2024 yıllarında 94'üncü sırada yer almıştı.

Asya ülkeleri zirveyi korudu

Grup sıralamasında 180 ülkeye vizesiz girişle Malezya ile birlikte 12'nci sırada yer alan ABD, ülke sıralamasında ise 38'inci sıraya düştü.

2025'in en güçlü pasaportu ise 193 ülkeye vizesiz giriş sağlayan Singapur oldu. Singapur'u Güney Kore ve Japonya izlerken dördüncü sırayı 188 ülkeye vizesiz girişle Almanya, İtalya, Lüksemburg, İspanya ve İsviçre paylaştı.

Dünyanın en güçsüz pasaportu ise 24 ülkeye vizesiz girişe imkân tanıyan Afganistan pasaportu oldu. Afganistan'ı 26 vizesiz girişle Suriye ve 29 vizesiz girişle Irak pasaportları izledi.

Trump dönemi politikaları etkisini gösteriyor

2025 endeksinde dikkat çekici bir gelişme, ABD'nin ilk kez ilk 10'da yer almaması oldu.

ABD’nin sıralamadaki gerilemesinde, son dönemde uygulanan vize düzenlemeleri etkili oldu. Brezilya, ABD, Kanada ve Avustralya vatandaşları için vizesiz giriş hakkını kaldırırken; Çin, Almanya ve Fransa gibi ülkeler ABD’yi vize muafiyetine dahil etmedi. Ayrıca Papua Yeni Gine, Myanmar, Somali ve Vietnam gibi ülkelerin aldığı kararlar da ABD pasaportunun gücünü zayıflattı.

ABD Başkanı Donald Trump döneminde alınan sert göçmen politikaları da bu düşüşte önemli rol oynadı. Trump yönetimi, ABD’de geçerli vizesi bulunan 55 milyon kişiyi ‘olası ihlaller’ gerekçesiyle incelemeye almış ve Dışişleri Bakanlığı tüm vize sahiplerini sürekli denetime tabi tutmuştu. Bu politikalar, birçok turistin ABD’ye seyahat kararını gözden geçirmesine neden olmuştu.

"Küresel güç dengesi değişiyor"

Henley & Partners Başkanı Christian H. Kaelin, CNN International’a yaptığı açıklamada, “ABD pasaportunun son on yıldaki zayıflaması sadece bir sıralama değişimi değil; küresel hareketlilik ve yumuşak güç dengelerinde köklü bir değişimin göstergesi” ifadelerini kullandı.

(NÖ)