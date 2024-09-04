Türkiye Otizm Meclisi: Sorunlu veli değiliz, çocuklarımızın haklarını talep ediyoruz

Türkiye Otizm Meclisi, yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte otizmli bireylerin eğitim haklarına dair yaşanan ihlalleri gündeme taşıdı.

Ailelere yönelik yapılan duyuruda, eğitimde karşılaşılan sorunlara dikkat çekiliyor ve bu sorunların çözümü için birlikte hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Otizmli bireylerin ve ailelerinin eğitim sürecinde karşılaştıkları zorlukları aşmak adına izlenmesi gereken adımlar sıralandı.

Duyuruda, taleplerin resmi olarak yapılması ve yazılı şekilde kayıt altına alınmasının önemi vurgulanırken, ailelere süreci yakından takip etmeleri çağrısında bulunuldu.

Özellikle okul, Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) ve Milli Eğitim Müdürlükleri ile etkili ve olumlu bir iletişim kurmanın önemine değinildi. Taleplerin sözlü olarak değil, yazılı dilekçelerle iletilmesi gerektiği belirtiliyor ve bu süreçte evrakların saklanmasının altı çizildi.

Öneriler

Meclis, Okullarında, Rehberlik Araştırma Merkezi ya da Milli Eğitim Müdürlüklerinde sorun yaşayan otizmli çocukların ailelerinin izlemesi gereken adımları şöyle sıraladı.

• Öncelikle taleplerimizle ilgili olarak okul, RAM ya da MEB yöneticileri ve eğitimcilerle etkili ve olumlu bir dille iletişim kurmaya özen gösterelim. Sözlü tartışmalar bizi bir yere götürmez, aksine taleplerimizin karşılanmaması adına bu mazerette düşündürülen en çok rastladığımız sonuçlardır. Bizler “sorunlu veli” değil çocuklarımızın hakkını talep eden aileleriz.

• Sorunlarımızın çözümü için yapacağımız bütün başvurular belirli bir sırayı takip etmeli ve mutlaka yazılı olmalıdır. Dilekçemizi verdiğimiz her birimden mutlaka evrak kayıt numarası almalıyız. Bu şekilde kayda geçmeyen ya da sözlü olarak yapılan taleplerin resmi anlamda bir geçerliliği olmayacağını unutmayalım.

• Çocuğumuza dair resmi taleplerimizi mutlaka arşivleyelim, evimizde bu dilekçeleri sakladığımız bir dosyamız bulunmalıdır.

• Yaşadığımız sorunlarda önce okul müdürlüğüne, sonra ilçe milli eğitim müdürlüğüne ve il milli eğitim müdürlüğüne sırayla ve resmi dilekçe ile başvuru yapmalıyız. Bu sırayı mutlaka takip edelim.

• Aileler olarak, başvuru sürecini yaşadığımız ilde bulunan otizm derneği ile birlikte yürütelim ve başvurularımızın bir örneğini bu dernekle paylaşalım.

• Birlikten güç doğacağını, sorunlarımızı ancak hep beraber yasa haklarımızı talep ederek çözebileceğimizi unutmayalım.

Başvuruya 30 gün içinde yanıt verilmezse veya olumsuz yanıt alınırsa Türkiye Otizm Meclisi Sekreteryası ile temas sağlanmalıdır. Gerekli iletişim bilgilerine www.turkiyeotizmmeclisi.org adresinden ulaşabilirsiniz.