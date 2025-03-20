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Yayın Tarihi: 20 Mart 2025 11:32
 ~ Son Güncelleme: 20 Mart 2025 11:39
1 dk Okuma

Türkiye Otizm Meclisi, Meclis’i ziyaret edecek

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde Türkiye Otizm Meclisi, ülke genelindeki çeşitli illerde etkinlikler düzenleyerek, otistiklerin yaşadığı sorunlara dikkat çekecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Türkiye Otizm Meclisi, Meclis’i ziyaret edecek
Fotoğraf: Otizm Meclisi

Türkiye’de yaklaşık 1,5 milyon otistik ve bu durumlardan etkilenen 5,5 milyon aile ferdi bulunuyor. Otistikler eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerden yararlanırken, karşılaştıkları engeller nedeniyle aileleri maddi ve manevi açıdan zorluklar yaşıyor.

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde Türkiye Otizm Meclisi, ülke genelindeki çeşitli illerde etkinlikler düzenleyerek, otistiklerin yaşadığı sorunlara dikkat çekecek.

Ayrıca, Otizm Meclisi üyeleri, TBMM Başkanlığı'na yapacakları ziyarette, otizm konusunda taleplerini iletecekler.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
otizimli otistik
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