Türkiye Otizm Meclisi, Meclis’i ziyaret edecek

Türkiye’de yaklaşık 1,5 milyon otistik ve bu durumlardan etkilenen 5,5 milyon aile ferdi bulunuyor. Otistikler eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerden yararlanırken, karşılaştıkları engeller nedeniyle aileleri maddi ve manevi açıdan zorluklar yaşıyor.

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde Türkiye Otizm Meclisi, ülke genelindeki çeşitli illerde etkinlikler düzenleyerek, otistiklerin yaşadığı sorunlara dikkat çekecek.

Ayrıca, Otizm Meclisi üyeleri, TBMM Başkanlığı'na yapacakları ziyarette, otizm konusunda taleplerini iletecekler.

(EMK)