Türkiye Otizm Meclisi: Kurs sorunu çözümsüzlüğe ve bir sosyal krize doğru ilerliyor

Türkiye Otizm Meclisi, Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı son genelgede getirilen kısıtlamalar sebebiyle otistiklerin yararlandığı Halk Eğitim Merkezleri’nin açılmaması hakkında açıklama yaptı.

Halk Eğitim Merkezlerinin açılmamasının otistiklerin eve kapanmasına neden olduğunu belirten Türkiye Otizm Meclisi, bazı Gündüzlü Bakım Merkezlerinde de usta öğretici görevlendirilmemesi sebebiyle eğitimci sayılarının azaldığını vurguladı.

Eğitimci sayısının azalmasıyla birlikte grupların birleştirildiğini otizmlilerin sosyal alanlardan da kopmasına neden olduğu açıklamada belirtildi.

Açıklamada, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili yazısında, nöroçeşitli kişilere yönelik kurslara öncelik verileceği vurgulanmasına rağmen kursların henüz açılmaması nedeniyle, nöroçeşitliler ile ailelerinin eve kapandığı ve zor zamanlar yaşadıkları belirtildi.

“Otizmli çocuklarımız bu sebeple çeşitli kazanımlarını kaybediyor, hayatlarındaki bu sosyal rutinlerin kaybı, bu yaşlar için evde dört duvar arasında bir yaşama dönüşüyor” diyen Meclis, bu sorunun otistiklerin ve ailelerinin hayatlarını daha zorlaştırdığı belirtti.

Ailelerin, il ve ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine, Meclis’e üye derneklerin ise ilgili Genel Müdürlüğe başvurduklarında, sürecin belirsiz olduğu ve beklemeleri gerektiği kendilerine iletildiğinin belirtildiği açıklamada “Aileler beklemekten yorulmuş durumda, çocukların durumu ise giderek zorlaşıyor. Bu kursların ne zaman açılacağı belirsiz olduğundan, aileler çaresizliğe, çözümsüzlüğe ve bir sosyal krize doğru ilerliyor. Ekim ayını yarıladığımız takvimde, açılmayan kurslar nedeniyle mağduriyet yaşayan ailelere birkaç ay daha beklemeleri söylenmektedir, ancak ailelerin gücü ve sabrı kalmamıştır” denildi.

Meclis, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen kurslardan otistiklerin yararlandığı kursların bir an önce açılması için gerekli düzenlemenin acilen yapılmasını talep etti.