"Türkiye Noterler Birliği ayrımcı ve onur kırıcı tanık uygulamasından vazgeçmeli"

*Fotoğraf açıklaması: Fotoğrafta beyaz bir duvarın önünde duran altı kişilik bir grup var. Her biri ellerinde beyaz kağıtlar tutuyor. Arka planda "Engelsiz Erişim Derneği" yazan bir pankart asılı. Pankartın üzerinde güneş şeklinde bir logo ve derneğin web sitesi yer alıyor. Grup sıralı şekilde duruyor ve kamera tarafına bakıyorlar. Herkes gülümsemiyor, bazıları ciddi ifadeler taşıyor. Ortam aydınlık ve sade bir iç mekan görünümünde.

Engelsiz Erişim Derneği, 4 Ocak Dünya Braille Günü’nde görme engelli yurttaşlara noter işlemlerinde tanık bulundurma zorunluluğuna karşı kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında görme engelliler, Türkiye Noterler Birliği’ne Braille alfabesi kullanılarak yazılan mektuplar gönderdi. Mektupta, noter işlemleri sırasında görme engellilerin yanında iki tanık bulundurması uygulamasından vazgeçilmesi istendi.

“Bir kör ile kardeşi, bir noter bürosuna giderler…”

Engelsiz Erişim Derneği Başkanı Nurşen Korkmaz, 4 Ocak Dünya Braille Günü’nün önemini ve başlattıkları kampanyayı bianet'e anlattı.

Noterlik Kanunu'nun engellilerle ilgili işlemleri düzenleyen maddesi, işitme, konuşma veya görme engellinin işlemlerinin, "bu kişilerin talebi halinde" iki tanık huzurunda yapılabilmesini içeriyor. Türkiye Noterler Birliğinin 2019'daki genelgesinde aynı hüküm yer alıyor. Görme engelliler ise Türkiye Noterler Birliği'nin genelgesinde de yer alan bu maddeye rağmen, alım satım, miras gibi "düzenleyici işlemlerde" iki tanık uygulamasının noterliklerde sürdürüldüğünü belirtiyor.

“Braille, okur-yazarlığımızı temsil ediyor”

Braille alfabesinin görme engelliler için 'çok önemli bir gün' olduğunu belirten Nurşen Korkmaz, “4 Ocak Dünya Braille Günü, Louise Braille'in doğum günü. Louise Braille, körlerin hayatında çok önemli, çok değerli birisi. Körlerin eğitim hayatı için Braille çok önemli çünkü okur-yazarlığını temsil ediyor” dedi.

Hem Dünya Braille Günü’ne hem de noterlerde tanıksız işlem yapılamamasına dikkat çekmek için kampanya başlattıklarını söyleyen Korkmaz, şunları kaydetti:

“Dünya Braille Günü'nü fırsat bilerek, hem de Braille yazının önemini vurgulamak amacıyla Türkiye Noterler Birliği'ne kendi yazımızla (Braille alfabesi) bir mektup gönderdik. Aslında yasada olmamasına rağmen Türkiye Noterler Birliği, 2019 yılında çıkardığı bir yönetmelik var. Körlerin noterlik işlemlerini yaparken ille de iki şahit bulundurmasını talep ediyorlar. Halbuki mevcut yasada körler isterlerse iki şahit bulundururlar, istemezlerse bulundurmazlar.”

“Körlerin okur-yazarlığı yok sayılıyor”

Nurşen Korkmaz, tanık zorunluluğu uygulamasının okuma yazma bilmeyen yurttaşlar için geçerli olduğunu hatırlattı, “Kör bir vatandaş öğretmen de olsa, avukat da olsa, memur da olsa, akademisyen de olsa okur-yazarlığı yok sayılıyor. Okuma-yazma bilmeyen vatandaşlara uygulanan prosedürü bize de uyguluyorlar. Bu yanlış uygulamaları artık terk etmeleri gerektiğini defalarca söyledik. Bu sefer de kendi yazımızla söyleyelim dedik ve yurt genelinde bu kampanya başlattık” dedi..

Dünya Braille Günü’nde tüm görme engelli yurttaşlara Türkiye Noterler Birliği'ne mektup gönderme çağrısı yapan Korkmaz, "Türkiye Noterler Birliği’ni de bu ayrımcı ve onur kırıcı uygulamayı artık terk etmesi gerektiğini hatırlatıyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.

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