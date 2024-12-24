"Türkiye'nin yakın tarihinde sistematik ihlaller söz konusu"

IPS İletişim Vakfı/bianet; sivil toplumun güçlendirilmesi, düzenli iletişim kanallarının oluşturulması ve birlikte çalışma olanaklarının artırılması hedefiyle insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın, LGBTİ+, göçmen/mülteci, emek, ekoloji, engelli hakları, hukuk, hayvan hakları ve medya alanında çalışan Hak örgütleriyle yapmaya başladığı görüşmelerin on beşincisinde Hafıza Merkezi'yle beraberdik.

Görüşmede Atölye BİA'yı Ceyda Sungur, bianet’i Murat İnceoğlu ve Ali Dinç temsil etti.

Görüşmeye Hafıza Merkezi adına Kerem Çiftçioğlu katıldı, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“Toplumsal ve siyasal bir yüzleşme”

İletişim ve Kampanya Direktörü Kerem Çiftçioğlu, 2011 yılında kurulan Hafıza Merkezi’nin misyonunun geçmişle yüzleşme olduğunu söyledi.

Çiftçioğlu geçmişle nasıl bir yüzleşme istediklerini ise şöyle anlattı:

“Aslında politik bir yüzleşmeden bahsediyoruz. Türkiye'nin yakın tarihinde özellikle devlet şiddetinin toplumda öteki olarak dışarıda bırakılan gruplara karşı, sistematik bir takım ihlaller söz konusu oldu. Hafıza Merkezi, insan hakları ihlallerinin bir daha yaşanmaması, geçmişte yaşanmış olanlarla da toplumsal ve siyasal bir yüzleşme gerçekleşebilmesi için faaliyet yürüten, bir sivil toplum kuruluşu.

“Kürt meselesi ekseninde bir yüzleşmeyi ön plana koyduk”

Kuruldukları 2011 yılından itibaren Kürt meselesi ekseninde bir yüzleşmeyi ön plana koyduklarını belirten Çiftçioğlu, “Kürt meselesi ekseninde özellikle 90'lı yıllarda söz konusu olan çatışma bağlamında işlenen ağır insan hakları ihlallerine ve zorla kaybetmeler dediğimiz bir ihlal alanına odaklandık.” dedi.

Çiftçioğlu, güncel çalışmalarını hakkında da bilgi verdi.

“Kürt coğrafyasındaki yaşam hakkı ihlalleri”

“Günümüzde, özellikle 2000'li yıllarda daha çok Kürt coğrafyasında yaşayan çocuk ve gençlere yönelik işlenmiş yaşam hakkı ihlallerine odaklanıyoruz. Sivil topluma yönelik artan baskılar ve sivil alanın daralması karşısında insan hakları savunucularının savunulmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Gençlerle beraber hafıza çalışmaları ve eleştirel tarih alanında çalışmalar yürütüyoruz.

“Çalışma alanımızı üç başlık altında toplayabiliriz. Hafıza ve barış çalışmaları, hukuk çalışmaları ve insan hakları savunucularının ve örgütlerinin desteklenmesi.”

Çiftçioğlu, Hafıza Merkezi’nin internet sitesinden ya da sosyal medya hesaplarından güncel çalışmalarından bilgi alınabileceğini söyledi.

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(AD)