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Yayın Tarihi: 19 Ocak 2024 20:06
 ~ Son Güncelleme: 19 Ocak 2024 22:52
3 dk Okuma

ÊFRİN'DEKİ ZULÜM YARGILANIYOR

Türkiye'nin Suriyeli "vekil" güçleri Almanya'da insanlık suçlarından kovuşturulacak

Türkiye'nin eğit-donat programları kapsamında silahlandırdığı milislerin Suriye'de Kürtler'e yönelik insanlık suçlarına karşı Almanya yargısına suç duyurusu yapıldı. Benzer bir yargılamada Suriyeli Albay Enver Raslan 2022'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Türkiye'nin Suriyeli "vekil" güçleri Almanya'da insanlık suçlarından kovuşturulacak
Êfrin'i işgal altında tutan Türkiye destekli "vekil" milisler/SOHR

Almanya'da iki insan hakları örgütü, Türkiye tarafından eğitilip donatılan "vekil" milis güçlerinin Kuzey ve Doğu Suriye'de Kürt nüfusa yönelik olarak işledikleri insanlık suçlarının soruşturulması talebiyle dava açtıklarını duyurdu. 

Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR) ve Hakikat ve Adalet İçin Suriyeliler (STJ) kuruluşları, 2018'den bu yana silahlı milislerin Êfrin'de "uluslararası hukuka aykırı suçlar işlediğini" açıkladılar.

İki kuruluş, Almanya federal başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını da belirttiler. 

Türkiye'nin Suriye iç savaşına müdahalesi  

Suriye'de, 2011'de hükümetin Müslüman Kardeşler'in başlattığı protestoları şiddetle bastırmasının ardından patlak veren iç savaş 500 bini aşkın insanın ölümüne ve 6,6 milyon Suriyeli'nin ülkesini terk etmesine yol açtı. 6,5 milyon Suriyeli de ülke içinde yerinden oldu. 

Türkiye, 2015'te ABD ile imzaladığı anlaşmayla iç savaşta muhalifleri Şam rejimi karşısında desteklemek üzere her yıl 5 bin kişinin eğitilmesini ve silahlandırılmasını öngören bir eğit-donat programı başlattı. 2016'dan başlayarak da Kuzey ve Doğu Suriye'nin bazı bölgelerinde (Rojava) Kürt halkının IŞİD ve diğer cihatçı güçlere karşı özsavunma maksadıyla oluşturduğu güçleri yoketmeye yönelik peş peşe kara operasyonları düzenledi.

TSK ve müttefiki Suriyeli vekil silahlı gruplar, 2018'de Êfrin'i ele geçirdi ve Suriye Demokratik Güçleri önderliğinde direnen çoğu sivil Kürt nüfusu ve savaşçıları bölgeden sürdü.

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STJ: "Kürtler 2018'den beri sistematik ihlallere uğruyor"

STJ'nin İcra Direktörü Bassam Alahmad "Êfrin nüfusu, özellikle Kürtler, 2018'den beri yaygın ve sistematik ihlallere maruz kalıyor," dedi 

Alahmad bu kötü muamelelerin, "zorla kaybetmelerden, keyfi gözaltılara ve işkencelere, cinsel şiddete kadar çeşitlenmekte [olduğunu]" açıkladı. 

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Almanya'daki yargılamalar

Almanya, Suriye de dahil, Almanya dışında işlenen insanlık suçlarını pek çok kez yargıladı. 

Soykırım dahil, olağanüstü vahimlikteki suçlar ve savaş suçları başka bir ülkede işlenmiş olsalar bile Almanya'da şüphelilerin yargılamasına olanak tanıyan evrensel yargılama ilkelerine dayanılarak yargılanabiliyor. 

Suriyeli albay davası

Ocak 2022'de bir Koblenz mahkemesi Suriyeli bir albayı insanlık suçlarından ömü boyu hapse mahkum etmişti. 

58 yaşındaki albay Enver Raslan, "Yeryüzü Cehennemi" olarak işkenceleriyle ünlü El-Hatib cezaevinde 4 bini aşkın kadın ve erkeği işkencelerden geçirmekten hüküm giydi. Bu dava Suriye'de devlet gözetimindeki işkencelerden ötürü karara bağlanan ilk ceza davasıydı. 

Almanya, Fransa ve İsveç'te Suriye hükümet güçlerine karşı başkaca davalar da görüldü.

Ancak davayı açan kuruluşlar, "Kuzeybatı Suriye'deki çoğunlukla Kürt sivil nüfusun yaşadığı acıların henüz yargı önüne gelmediği"ne dikkat çekti. 

(AEK)

zeytin dalı harekatı Êfrin işgali özgür suriye ordusu
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"Türkiye Afrin'in Zeytinlerini Avrupa Birliği'ne Satıyor"
5 Şubat 2019
/haber/turkiye-afrin-in-zeytinlerini-avrupa-birligi-ne-satiyor-205204
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