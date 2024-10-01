Türkiye'nin sivil sesleri bu yıl "Güçlü Sivil Toplum" için buluşuyor

"Güçlü Sivil Toplum" temasıyla gerçekleşecek olan festivalde iki gün boyunca tüm etkinlikler ücretsiz ve herkese açık düzenlenecek. Festivalde Türkiye'nin farklı kentlerinden, farklı hak alanlarında çalışan sivil toplum örgütlerinin katılımıyla iki gün boyunca atölyeler, paneller, oyunlar çeşitli performanslar yer alacak. Sivil toplum örgütleri de stantlarında çalışmalarını anlatacak.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun desteğiyle Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) tarafından düzenlenecek olan festivale 53 farklı ilden 200’ü aşkın sivil toplum örgütü bir araya gelecek.

Sivil Sesler Festivali başladı

Festivalde Filistin Direnişi de yer alacak

İsrail’in Filistin’e karşı başlattığı saldırı birinci yılını doldururken, Filistin'de yaşananlar da festivalde ele alınacak. Oturum “Filistin'de Görmezden Gelinen Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı Suçlarla Yüzleşmede Sivil Toplumun Rolü” başlığıyla düzenlenecek.

Filistin’de yaşanan insanlık suçlarının konuşulacağı panelde hem güncel durum hem de yaşananlara karşı sivil toplumun neler yapabileceği, dayanışma ağlarına nasıl katkı sunabileceği ele alınacak.

Demokrasi için sivil toplum, sivil toplum için demokrasi

Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan festivalin açılış oturumu “Demokrasinin Geleceği: Sivil Toplum Deneyimleri” başlığında düzenlenecek. Oturumda sivil toplum örgütlerinin toplumun demokratikleşmesine nasıl katkı sağlayabileceği; daha katılımcı, şeffaf, eşit, hesap verebilir ve güçlü yapıları nasıl kurabileceği ve ortak gelecek inşasında sivil toplumun neler yapabileceği konuşulacak.

Sivil Sesler Festivali: 42 kentten, 200'e yakın STK bir araya geldi

Festivalde 6 Şubat Depremleri’nden etkilenen kentlerde çalışma yürüten sivil toplum örgütleri de afetle mücadelede kendi deneyimlerini paylaşacak. Lotus Kadın Derneği, depremin ilk günlerinde ulaşımın en zor olduğu bölgelere ihtiyaçları hızla ulaştıran moto kuryeleri temsilen Kurye Hakları Derneği ve afet sonrası üretime tutunarak ayakta kalan örgütlerden biri olan Defne Kadın Kooperatifi festivalde yer alacak.

Teatro Ayntâb ise deprem sonrasında "Sanat Her Yerde" adlı gönüllü hareketin hikayesini anlatacak ve doğaçlama performans sergileyecek.

“Yeni Ötekiler: Sokakta Yaşayan Hayvanlar”

Son dönemlerde Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişikliklerle gündeme gelen hayvan hakkı ihlalleri de festivalde ele alınacak. Sokakta yaşayan hayvanların karşılaştığı ihlallerin diğer hak alanlarıyla ilişkisi “Yeni Ötekiler: Sokakta Yaşayan Hayvanlar” başlıklı etkinlikte konuşulacak.

Festival programına buradan ulaşabilirsiniz.

(AD)