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HABER
Yayın Tarihi: 6 Ekim 2024 11:38
 ~ Son Güncelleme: 7 Ekim 2024 12:14
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SİVİL SESLER FESTİVALİ

Türkiye'nin sivil sesleri anlatıyor

Türkiye'nin 53 farklı ilinden 400 aşkın sivil toplum örgütünün bir araya geldiği Sivil Sesler Festivali tamamlandı. Türkiye'nin sivil sesleri, çalışmalarını bianet'e anlattı.

Ali Dinç

Ali Dinç

Ali Dinç

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM Derneği) tarafından düzenlenen Sivil Sesler Festivali, "Güçlü Sivil Toplum" temasıyla tamamlandı. Ankara TED Üniversitesi’nde düzenlenen festivalde 53 farklı ilden 400’ü aşkın sivil toplum örgütü bir araya geldi.

"Sivil toplum örgütlerinin birbirlerinden güç aldıkları bir buluşma”
SİVİL SESLER FESTİVALİ
"Sivil toplum örgütlerinin birbirlerinden güç aldıkları bir buluşma”
4 Ekim 2024

İki gün boyunca devam eden festivalde, sivil toplum örgütleri stant açarak kendilerini tanıttı, çalışmalarından bahsetti. Ayrıca diğer sivil toplum örgütleriyle de tanışma imkanı sunan festivalde, birçok etkinlikle sivil toplum örgütlerinin dayanışması sağlandı.

Mikrofon uzattığımız Türkiye’nin sivil sesleri kendilerini ve çalışmalarını anlattı.

Mikrofonumuza konuşan sivil toplum örgütlerinin isimleri şöyle:

Direnişin Renkleri, Stipa  Ekoloji, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Engelsiz Erişim Derneği, Gençlik Servisleri Derneği, Tokat Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı Derneği, Kırkayak Kültür ve Doğa Derneği, GALADER, Teknososyal, Hakkari Lilyana Kadın Kooperatifi, Kıyı Koruma Derneği, Tiyatro Anytap, Körüz.biz, Nadir Hastalıklar Fedarayonu, İnter Dayanışma, Çorbada Tuzun Olsun Derneği, Burssa Özgür Renkler LGBTİ+ Derneği, Sıfır Ayrımcılık Derneği. (AD)

Haber Yeri
İstanbul
STGM sivil sesler festivali Sivil toplum
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı.

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