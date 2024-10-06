Türkiye'nin sivil sesleri anlatıyor

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM Derneği) tarafından düzenlenen Sivil Sesler Festivali, "Güçlü Sivil Toplum" temasıyla tamamlandı. Ankara TED Üniversitesi’nde düzenlenen festivalde 53 farklı ilden 400’ü aşkın sivil toplum örgütü bir araya geldi.
SİVİL SESLER FESTİVALİ
"Sivil toplum örgütlerinin birbirlerinden güç aldıkları bir buluşma”
İki gün boyunca devam eden festivalde, sivil toplum örgütleri stant açarak kendilerini tanıttı, çalışmalarından bahsetti. Ayrıca diğer sivil toplum örgütleriyle de tanışma imkanı sunan festivalde, birçok etkinlikle sivil toplum örgütlerinin dayanışması sağlandı.
Mikrofon uzattığımız Türkiye’nin sivil sesleri kendilerini ve çalışmalarını anlattı.
Mikrofonumuza konuşan sivil toplum örgütlerinin isimleri şöyle:
Direnişin Renkleri, Stipa Ekoloji, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Engelsiz Erişim Derneği, Gençlik Servisleri Derneği, Tokat Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı Derneği, Kırkayak Kültür ve Doğa Derneği, GALADER, Teknososyal, Hakkari Lilyana Kadın Kooperatifi, Kıyı Koruma Derneği, Tiyatro Anytap, Körüz.biz, Nadir Hastalıklar Fedarayonu, İnter Dayanışma, Çorbada Tuzun Olsun Derneği, Burssa Özgür Renkler LGBTİ+ Derneği, Sıfır Ayrımcılık Derneği. (AD)