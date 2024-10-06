Türkiye'nin sivil sesleri anlatıyor

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM Derneği) tarafından düzenlenen Sivil Sesler Festivali, "Güçlü Sivil Toplum" temasıyla tamamlandı. Ankara TED Üniversitesi’nde düzenlenen festivalde 53 farklı ilden 400’ü aşkın sivil toplum örgütü bir araya geldi.

SİVİL SESLER FESTİVALİ "Sivil toplum örgütlerinin birbirlerinden güç aldıkları bir buluşma”

İki gün boyunca devam eden festivalde, sivil toplum örgütleri stant açarak kendilerini tanıttı, çalışmalarından bahsetti. Ayrıca diğer sivil toplum örgütleriyle de tanışma imkanı sunan festivalde, birçok etkinlikle sivil toplum örgütlerinin dayanışması sağlandı.

Mikrofon uzattığımız Türkiye’nin sivil sesleri kendilerini ve çalışmalarını anlattı.