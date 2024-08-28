Türkiye'nin Oscar adayı, Zeki Demirkubuz'un ‘Hayat’ filmi oldu

Yönetmen Zeki Demirkubuz'un 2023 yapımı “Hayat” filmi, bu yılki Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin “En İyi Uluslararası Film” adayı olarak belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, haberi “Türkiye'nin 'En İyi Uluslararası Film Oscar' adayı Zeki Demirkubuz'un yönetmenliğini yaptığı Hayat adlı filmi oldu. Bakanlığımızca da desteklenen filmimize Oscar yolculuğunda başarılar dileriz,” diye duyurdu.

Zeki Demirkubuz’un yeni filmi ‘Hayat’ vizyona girdi

Film hakkında

Kadrosunda Miray Daner, Burak Dakak, Doğu Demirkol, Melis Birkan, Umut Kurt gibi isimlerin yer aldığı "Hayat"ın konusu şöyle:

"Hayat, kendisine dayatılan hayatı kabul etmeyip evinden kaçan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Hicran, babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalınca çareyi kaçmakta bulunur. Hicran'ın zaten onunla evlenmeyi istemediğini düşünen Rıza, başlarda bu durumu önemsemez. Ancak zaman geçtikçe Hicran tarafından istenmemek zoruna gitmeye başlar ve onunla yüzleşmeye karar verir. Rıza, sadece bir kere gördüğü nişanlısını bulmak için İstanbul'a gider." (TY)