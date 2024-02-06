Türkiye'nin nüfusu artıyor, İstanbul'da kilometrekareye 3 bin 13 kişi düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığına göre 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Türkiye’nin nüfusu bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi arttı ve 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştı.

Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus ise bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 48,6'sını erkekler, yüzde 51,4'ünü kadınlar oluşturdu.

Ayrıca yıllık nüfus artış hızı binde 1,1’e düştü. 2022’de bu binde 7,1, 2018’de 47,7 idi.

Nüfus ve yıllık nüfus artış hızı, 2007-2023

Kırsal nüfusta artış

Türkiye'de 2022’de yüzde 93,4 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2023’te yüzde 93 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 6,6'dan yüzde 7'ye yükseldi.

İstanbul'un nüfusu 15 milyon 655 bin kişiye ulaştı

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu.

Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 803 bin 482 kişi ile Ankara, 4 milyon 479 bin 525 kişi ile İzmir, 3 milyon 214 bin 571 kişi ile Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişi ile Antalya izledi.

En fazla nüfusa sahip ilk 5 ilin cinsiyete göre dağılımı, 2023

En az nüfusa sahip olan il ise 86 bin 47 kişilik nüfusuyla Bayburt oldu. Bayburt'u 89 bin 317 kişi ile Tunceli, 92 bin 819 kişi ile Ardahan, 148 bin 539 kişi ile Gümüşhane ve 155 bin 179 kişi ile Kilis takip etti.

En az nüfusa sahip ilk 5 ilin cinsiyete göre dağılımı, 2023

Yaşlı nüfus artıyor

Nüfus piramidindeki yapısal değişim devam etti. Türkiye'nin 2007 ve 2023 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü.

Nüfus piramidi, 2007, 2023

Ortanca yaş 34'e yükseldi

Türkiye'de 2022’de 33,5 olan ortanca yaş, 2023’te 34'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,8'den 33,2'ye, kadınlarda ise 34,2'den 34,7'ye yükseldiği görüldü.

Cinsiyete göre ortanca yaş, 2007-2023

Çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 68,3

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007’de yüzde 66,5 iken 2023’te yüzde 68,3 oldu.

Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 21,4'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 10,2'ye yükseldi.

Yaş gruplarına göre nüfus oranı, 2007, 2023

Toplam yaş bağımlılık oranı azaldı

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2022’de yüzde 46,8 iken 2023’te yüzde 46,3'e düştü.

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 32,3'ten, yüzde 31,4'e gerilerken, çalışma çağındaki birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 14,5'ten yüzde 15'e yükseldi.

Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2023’te çalışma çağındaki her 100 kişi, 31,4 çocuğa ve 15 yaşlıya bakıyor.

Yaş bağımlılık oranları, 2019-2023

İstanbul'da kilometrekareye 3 bin 13 kişi düşüyor

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 111 kişi oldu. İstanbul da kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan il oldu.

İstanbul'dan sonra 582 kişi ile Kocaeli ve 373 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 12 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 19 kişi ile Ardahan ve 21 kişi ile Erzincan izledi.

Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 60, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 360 olarak gerçekleşti.

(HA)