Türkiye'nin İran'a geri gönderdiği rapçi Tatalu idama mahkum edildi

Aralık 2023'te iltica başvurusuna bakılmaksızın Türkiye'den İran'a iade edilen "Tatalu" sahne adıyla bilinen rapçi Amir Hüseyin Maksudlu, "Hazreti Muhammed'e hakaret" iddiasıyla idama mahkum edildi.

İran medyasına yansıyan haberlere göre, popüler rapçi Amir Hüseyin'in yerel mahkemede çarptırıldığı "dine saygısızlık" cezasına savcılığın itirazını kabul eden temyiz mahkemesi Hazreti Muhammed'e hakaretten ölüm cezasına hükmetti.

Birleşik Krallık'ta yayımlanan The Guardian'ın reformcu İran gazetesi İtimad'a dayanarak bildirdiğine göre, yüksek mahkeme, küfür de dahil çeşitli suçlardan verilen beş yıllık hapis cezasını savcının itirazıyla bozdu.

"Yeniden görülmeye başlanan davada Tatalu bu kez İslam peygamberi Muhammed'e hakaret ettiği gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırıldı."

Haberde, kararın kesin olmadığı ve temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

37 yaşındaki sokak sanatçısı, 2018'den 2023'e kadar İstanbul'da yaşamış Aralık 2023'te Türk polisi tarafından İran'a teslim edilmişti. O zamandan beri İran'da tutukluydu.

Tatalu İran'daki yargılanması sırasında ayrıca "fuhşa teşvik" idiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve İslam Cumhuriyeti'ne karşı "propaganda" ve "müstehcen içerik" yayınlamakla da suçlanmıştı.

Tatalu kim?

21 Eylül 1987'de Tahran'da doğan İranlı şarkıcı ve söz yazarı Amir Hüseyin Maksudlu, Tatalu adıyla İran'ın ilk yeraltı hip-hop sanatçılarından biri olarak ünlenmişti. Farsça Ritm ve Blues (R&B) tarzının öncülerinden olan Tatalu 2011'de çıkardığı ilk albümü "Zire Hamkaf"tan başlayarak toplam 21 albüm yayınlamış ve 2021'de ABD'li şirket Universal Music Group ile anlaşmalı çalışan ilk İranlı sanatçı olmuştu.

Vücudunu ve yüzünü kaplayan dövmeleri ve açık sözlülüğüyle göze çarpan Tatalu'nun İranlı gençler arasında geniş bir hayran kitlesi var. Kendilerini "Tatality" olarak adlandıran hayran grubu, özellikle sosyal medyada oldukça aktif. Tatalu, vegan yaşam tarzı ve meditasyona ilgisiyle de biliniyor.

R&B'yi rap ve popla kaynaştırmasıyla bilinen şarkıcı, önceleri muhafazakar politikacılarca genç, liberal İranlılara ulaşmak için bir köprü gibi görülmüştü.

Tatalu, 2017'de daha sonra bir helikopter kazasında ölen muhafazakar İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile televizyona bile çıkmış, 2015'te İran'ın nükleer programını destekleyen bir şarkı da yayınlamıştı. İran yaptırımların hafifletilmesi karşılığında bu programı durdurmayı kabul etmiş ama anlaşma 2018'de Donald Trump'ın ilk ABD başkanlığı sırasında bozulmuştu.