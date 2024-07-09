Türkiye'nin ilk çocuk yıllığı dijitalde yayında

Ana fikri Çocuk Vakfı'nca belirlenen Türkiye Çocuk Yıllığı 2023 “Önce Çocuk Cumhuriyeti Ödevi” yaklaşımıyla 17 ay süren bir çalışma sonunda yayınlandı.

1923-2023 yıllarını kapsayan yıllık, 118 gönüllü yazarın yazılarından oluşuyor. Çocuk ve çocukluğun bütün bileşenlerini bütüncül bir bakış açısı ile değerlendiren yıllık, yüzyılın birikimi yanında Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı için de öneriler içeriyor.

11 söyleşi ve şiir yer alıyor

Yıllık, 1923-2024 yıllarını kapsayan çocuk ve Cumhuriyet, aile, çocuk, sağlık, eğitim, çocuk hukuku ve çocuk hakları, çocuk refahı, çocukluk mekânları, çocuk kültürü ve sanat, çocuk edebiyatı, çocuk yayınları, çocuk kütüphaneleri, çocuk ve medya, 2000 sonrası çocuk karnesinden oluşuyor. 7-15 yaş grubu 168 çocuğun çocuk hakları, eğitim ve çevre konularında görüşü yer alıyor.

Yüzyıl boyunca yazılan ve yayımlanmış 60 Çerçeve Yazı yanında karekod yöntemiyle 92 makale, rapor, strateji belgesi ve kaynağa yer verildi.

Yıllık için Cumhuriyet Dönemi şairlerinden çocuk temalı 16 şiir seçildi. Yıllıkta yüzyılı değerlendiren 11 söyleşi de yer alıyor.

Türkiye Çocuk Yıllığı 2023’ün dijital yayınına buradan erişilebilir.

(NÖ/EMK)