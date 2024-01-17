Türkiye'nin ilk astronotu Cuma gece yarısı uzaya çıkıyor

Türkiye'nin uzaya insan göndermeyi içeren ilk projesi kapsamında astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) doğru bu gece yarısı başlaması beklenen yolculuğu yirmi dört saat ertelendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır'ın, sosyal medya platformu X'ten duyurduğuna göre fırlatma 19 Ocak 2024 (cuma) TSİ 00:49'da gerçekleşecek. SpaceX Falcon 9 roketi, aralarında Gezeravcı'nın da yer aldığı "Axiom Görev 3" mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39 A'dan ISS'ye fırlatılacak.

Uçuşu düzenleyen Axiom Space kuruluşu bir özel şirket. Gezervacı'yı uzaya çıkaracak Axiom Görev 3 (Ax-3) seferi, ticari uzay uçuşları kapsamında çok uluslu bir mürettebat tarafından gerçekleştirilecek. Ax-3'te Gezeravcı'nın yanısıra bu uçuşun komutanı, daha önce ISS komutanlığı da yapmış olan ABD'li havacı Michael López-Alegría, İtalya Hava Kuvvetleri'nden pilot Albay Walter Villadei ve İsveç Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden savaş pilotu Marcus Wandt da yer alacak.

Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda üniversiteler ve araştırma kurumlarınca bu misyon için hazırlanan, aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden, propolise kadar çeşitli bitkilere varan 13 deney gerçekleştirecek.

Alper Gezeravcı kim? 1979 Silifke doğumlu Gezeravcı, Hava Harp Okulu ve Hava Harp Akademisi'ndeki eğitimini Elektronik Mühendisliği lisans derecesiyle bitirdi. Türk Hava Kuvvetleri'nde göreve başlayan Gezeravcı ABD Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nden yüksek lisans derecesi aldı. Gezeravcı'nın Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak T-41, SF-260, T-37, T-38, F-5, KC-135 ve F-16 dahil olmak üzere birçok uçakta edinilmiş 15 yıllık uçuş deneyimi var. Ayrıca, yedi yıl boyunca Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olarak görev yaptı. Gezeravcı aynı zamanda uçuş lideri, uçuş güvenliği görevlisi ve ticari havayolları kaptanı olarak da çalıştı. Gezeravcı en son, pilot albay rütbesiyle Adana'daki 10. Ana Jet Üs Komutanlığı, filo standartlaştırılması ve değerlendirmesinden sorumlu Standartlaştırma Filo Akademik Kanat Komutanlığına atandı.

Axiom Space nasıl bir kuruluş?

Gezeravcı'yı uzaya çıkaracak uçuşu düzenleyen Axiom Space 2016'da kuruldu ve ilk uzay uçuşunu 2022'de "Axiom Görev 1" adı altında Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaptı. Şirket 2020'lerin sonuna kadar kendi uzay istasyonunu kurmayı hedefliyor. Şirkette eski ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi astronotları ve yöneticileri çalışıyor.

"Axiom Görev 3" neleri kapsıyor?

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilecek, mürettebatının tamamı Avrupalı olan Ax-3 kod adlı bu ilk uzay uçuşu, alçak irtifalı yörüngeye çıkış güzergahını yeniden tanımlıyor. Şirketin internet sayfasında Ax-3'ün "mikroyerçekimi alanındaki keşif ve araştırmaların geliştirilmesinde ülkelerin uluslararası uzay uçuşları topluluğuna katılımı ve alçak irtifalı yörüngeye yerleşimi açısından yeni bir çığır açtığı" dile getiriliyor.

Uzay uçuşlarını kim yapabilir?

ABD'den düzenlenen uzay uçuşlarını, parasını ödeyebilen herkes yapabiliyor.

Uzay uçuşunun maliyeti ne kadar?

Axiom Space'in düzenlediği bir yolculukta Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir haftalığına uçmak kişi başı 55 milyon dolar. Bu bedelin her bir özel astronot başına 10 milyon dolarlık bölümü planlama, görevlendirme, iletişim vb. hizmetler karşılığında NASA'ya gidiyor. Ayrıca, yemek bedeli olarak da kişi başına günde 2 bin dolar ödeniyor.

(AEK)