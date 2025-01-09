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Yayın Tarihi: 9 Ocak 2025 13:40
 ~ Son Güncelleme: 9 Ocak 2025 13:45
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Türkiye'nin İklim Ağı kuruldu

Ağ, kömürden çıkış, adil enerji dönüşümü ve ekosistem bütünlüğünün sağlanması gibi konulara odaklanacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf, 9 Ocak 2025 tarihinde İstanbul Maslak'ta düzenlenen "İklim Ağı Tanıtım Toplantısı"nda çekilmiş bir grup fotoğrafıdır. Görselde, arka planda toplantının düzenlendiği alanın ekranında “İklim Ağı Tanıtım Toplantısı” yazısı ve mavi bir logo dikkat çekiyor. Ön planda ise toplantıya katılan 13 kişi yer alıyor. Katılımcılar, resmi veya yarı resmi kıyafetleriyle, grup halinde poz veriyorlar. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarından temsilciler oldukları düşünülen bireyler, toplantının iklim krizine yönelik iş birliği ve ortak hedeflere vurgu yapan bir atmosferde geçtiğini yansıtan samimi ve ciddi bir duruş sergiliyor.

Türkiye'de iklim alanında çalışan 15 sivil toplum kuruluşu, İklim Ağı adı altında birleşti. İstanbul'da düzenlenen tanıtım toplantısıyla duyurulan İklim Ağı, iklim kriziyle mücadelede bilimsel temelli hedeflerin ve ulusal politikaların geliştirilmesine öncülük etmeyi amaçlıyor.

Hedefler ortak

İklim krizi, doğa, canlılar ve toplumlar üzerindeki etkisini hızla artırırken, bilim insanları küresel sıcaklık artışının 1.5°C ile sınırlandırılması gerektiği konusunda uyarıyor. Bunun için, sera gazı emisyonlarının 2050 yılına kadar net sıfır seviyesine indirilmesi gerekiyor. Bu çerçevede kurulan İklim Ağı, Türkiye'nin iklim politikalarını dönüştürmeyi hedefleyen somut adımlar atmayı planlıyor.

Ağ, kömürden çıkış, adil enerji dönüşümü ve ekosistem bütünlüğünün sağlanması gibi konulara odaklanacak.

Üyeler, iklim değişikliğinin yalnızca çevresel değil, sosyoekonomik bir dönüşümü gerektiren bir sorun olduğuna dikkat çekiyor.

Mesajlar

WWF-Türkiye İklim ve Enerji Programı Müdürü Tanyeli Behiç Sabuncu, Türkiye'nin mevcut politikalarının 1.5°C hedefiyle uyumlu olmadığını vurguladı.

Sabuncu, 2053 net sıfır vizyonuna ulaşabilmek için ara hedeflerin belirlenmesi gerektiğini, Paris Anlaşması doğrultusunda verilen taahhütlerin gözden geçirilmesinin önem taşıdığını belirtti.

TEMA Vakfı'ndan Berna Balcıoğlu ise 2025'te yürürlüğe girmesi planlanan İklim Kanunu taslağının, etkili azaltım ve uyum hedeflerinden yoksun olduğunu ifade etti. Balcıoğlu, iklim krizinin çok boyutlu bir sorun olduğunu, çözüm için kapsayıcı politikaların geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Talepler

Tanıtım toplantısında düzenlenen “Türkiye'de İklim Politikalarına Bakış: 2024 Değerlendirmesi ve 2025 Beklentileri” başlıklı panelde, sivil toplum kuruluşları Türkiye'nin mevcut durumunu değerlendirdi. Panelde şu talepler öne çıktı:

  • Kömürden Çıkış: Fosil yakıtların aşamalı olarak terk edilmesi.
  • Adil Geçiş Stratejileri: İş gücünün korunması ve yenilenebilir enerjiye geçişte insana yakışır iş olanaklarının sağlanması.
  • 2030 Hedefleri: %35 mutlak emisyon azaltımı hedefinin İklim Kanunu'na dahil edilmesi.
  • Yenilenebilir Enerji Projeleri: Doğaya saygılı ve halkın katılımıyla planlanması.

Güçlü ittifak

İklim Ağı'nın üyeleri arasında TEMA Vakfı, Greenpeace Türkiye, WWF-Türkiye, Yeşil Düşünce Derneği, Buğday Derneği, ClientEarth, Mekanda Adalet Derneği gibi önemli kuruluşlar bulunuyor. İklim Ağı, ortak hedeflerle Türkiye'nin iklim politikalarını güçlendirmek ve küresel sıcaklık artışını sınırlayacak ulusal önlemlerin alınmasını sağlamak için çalışacak.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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