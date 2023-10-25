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DÜNYA
Yayın Tarihi: 25 Ekim 2023 18:20
 ~ Son Güncelleme: 26 Ekim 2023 09:52
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Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliğine boyalı saldırı

Finlandiya'da, Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliğinin girişine boyalı ve sis bombalı saldırı düzenlendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/25/turkiye-nin-helsinki-buyukelciligine-boyali-saldiri.jpg
*Fotoğraf: AA

Finlandiya'da, Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği'nin girişine boyalı ve sis bombalı saldırı düzenlendi.

Helsinki polisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Büyükelçilikte görülen dumanın ardından polis ve kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığını” belirtti.

AA’nın Büyükelçilik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, maskeli kişiler, kiralık bisikletlerle boyalı ve sis bombalı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(RT)

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