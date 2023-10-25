Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliğine boyalı saldırı

Finlandiya'da, Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği'nin girişine boyalı ve sis bombalı saldırı düzenlendi.

Helsinki polisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Büyükelçilikte görülen dumanın ardından polis ve kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığını” belirtti.

AA’nın Büyükelçilik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, maskeli kişiler, kiralık bisikletlerle boyalı ve sis bombalı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(RT)