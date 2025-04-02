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Yayın Tarihi: 2 Nisan 2025 13:58
 ~ Son Güncelleme: 2 Nisan 2025 14:27
2 dk Okuma

Türkiye'nin erişim engeli talebini kabul etmeyen Meta'ya ceza

Meta, İmamoğlu protestoları ile bağlantılı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirmediği için "yüklü miktarda" para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Türkiye'nin erişim engeli talebini kabul etmeyen Meta'ya ceza
Görsel: Sosyal medya

Facebook'un ana şirketi Meta, Ekrem İmamoğlu protestolarıyla ilgili paylaşım yapan hesapların engellenmesi için Türkiye’den gelen talebi yerine getirmedikleri için para cezasına çarptırıldı.

ABD'nin Politico haber sitesine konuşan Meta’dan yetkili bir isim, “Ankara’nın, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolarla ilgili paylaşım yapan sosyal medya hesaplarının askıya alınmasını emrettiğini” belirtti.

Meta’nın sözcüsü, "Türk hükümetinin içerikleri kısıtlama taleplerine karşı çıktık ve bunun sonucunda para cezasına çarptırıldık" dedi. Yetkili isim, para cezasının miktarına ilişkin ise bilgi vermedi.

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700'e yakın X hesabı engellenmişti

İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından Elon Musk'ın sahibi olduğu X'te de birçok hesap erişime engellenmişti.

X, Türkiye’deki erişim engellerine ilişkin bir açıklama yaparak, 700’den fazla hesabın kapatılmasına yönelik mahkeme kararlarına itiraz ettiklerini duyurmuştu.

Şirket, "bu kararların hukuka aykırı olduğunu ve milyonlarca kullanıcının bilgiye erişimini engellediğini" ifade etmişti.

 X’in resmi hesabından yapılan açıklamada şöyle denilmişti: 

“Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, gazeteciler, haber kuruluşları, siyasi figürler, öğrenciler ve diğer kişilere ait 700’den fazla hesabın engellenmesine yönelik kararlarına itiraz ediyoruz. X olarak herkesin ifade özgürlüğü hakkını korumaya kararlıyız. Bu kararların sadece hukuka aykırı değil, aynı zamanda milyonlarca Türk vatandaşını ülkelerindeki haber ve siyasi tartışmalardan mahrum bıraktığına inanıyoruz. Hukuk sistemi aracılığıyla bu ilkeleri savunmaya devam edeceğiz. X, faaliyet gösterdiği her yerde ifade özgürlüğünü desteklemeyi sürdürecektir.”

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Meta'nın şeffaflık raporuna göre, 2024'te Meta, Türkiye’den içerik kaldırma yönünde 5 bin 677 talep aldı.

Raporda, Meta'nın taleplerin yüzde 40'ını dikkate aldığı belirtildi.

Mark Zuckerberg'in kurduğu Meta, Facebook'un yanı sıra Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya ve iletişim platformlarını bünyesinde barındırıyor.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Meta facebook elon musk ifade özgürlüğü
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