Türkiye'nin en güvenilmezi A Haber

Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü, 2024 Dijital Haber Raporu'nu yayımladı. Rapora göre dünyada her 10 kişiden yaklaşık dördü (yüzde 39) bazen ya da sık sık aktif şekilde haberlerden uzak duruyor. Rapora göre bu oran 2017 yılında yüzde 29'du.

Raporda haberden kaçınma düzeyinin rekor dereceye ulaştığına dikkat çekiliyor. Araştırmayı yapan YouGov araştırma şirketi 47 ülkede 94 bin 943 yetişkinle görüştü. Görüşmeler yapıldığı dönemde dünya çapında bir çok ülkede seçimler yapılıyordu. Ayrıca Filistin ve Ukrayna'da savaş yaşanıyordu.

Dünya çapında yapılan araştırmaya katılanların yüzde 46'sı, haber takibiyle çok ya da aşırı derecede ilgili olduklarını söyledi. 2017'de bu oran yüzde 63'tü.

İngiltere'de de 2015'ten bu yana haber takibine ilgi, yarı yarıya azaldı.

BBC'ye konuşan raporun baş yazarlarından Nic Newman, haber takibinden seçici olarak kaçınmayı tercih edenlerin, bunu sıklıkla kendilerini "güçsüz" hissettikleri için yaptıklarını söylüyor.

Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü'nün 2024 Dijital Haber Raporu'na göre, kadınların ve gençlerin, etraftaki haber yoğunluğundan dolayı kendilerini yorgun hissetme olasılıkları daha fazla.

Rapor için yapılan araştırma, haberlere güvenin yüzde 40 oranında sabit kaldığını, ancak koronavirüs pandemisinin en yüksek olduğu döneme kıyasla bu oranın yüzde 4 oranında azaldığını gösterdi.

Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü'nün 2024 Dijital Haber Raporu'nda, son 10 yılda TV ve yazılı basın gibi geleneksel haber kaynaklarının izleyici kitlesinin keskin şekilde düştüğü, gençlerin haberleri internet veya sosyal medya aracılığıyla almayı tercih ettiği belirtildi.

İngiltere'de, rapor için yapılan araştırmaya katılanların yaklaşık dörtte üçü (%73) haberleri internetten aldıklarını söyledi. Bu oran TV için yüzde 50, yazılı basın için ise sadece yüzde 14 oldu.

Tiktok X'i geçti

Haber takibi için en önemli sosyal medya platformu, uzun süredir düşüşte olmasına rağmen hala Facebook.

YouTube ve WhatsApp birçokları için önemli haber kaynakları olmaya devam ediyor. TikTok da yükselişte ve ilk kez X'i (eski adıyla Twitter) geride bıraktı. 18-24 yaş arasındakilerin yüzde 23'ü, haber takibi için TikTok'u kullanıyor.

Video paylaşım uygulaması YouTube'u haber takibi için kullananların oranı yüzde 13. X için ise bu oran yüzde 10.

Raporda, bu değişimlere bağlı olarak videonun, özellikle genç gruplar için internette daha önemli bir haber kaynağı haline geldiği, en çok ilgi çekenlerin kısa haber videoları olduğu kaydedildi.

Podcast sınırlı bir kesime hitap ediyor

Raporun baş yazarlarından Nic Newman'a göre tüketiciler, kullanımı kolay olduğu ve çok çeşitli alanda ilgi çekici içerik sunduğu için videoyu benimsiyor. Ancak birçok geleneksel haber merkezinin kökleri hala yazılı metin temelli bir kültüre dayandığı için bu haber merkezleri, hikaye anlatımlarını yeni tekniklere uyarlamakta zorlanıyor.

Raporda belirtilen bir diğer nokta da, yayıncılar için haber podcastinin parlak bir nokta olduğu.

Ancak podcast hala genelde öncelikle iyi eğitimli izleyicilerin ilgisini çeken "azınlık etkinliği" olarak nitelendiriliyor.

Raporda, yapay zekanın özellikle siyaset veya savaş gibi ciddi konularda habercilikte nasıl kullanılabileceği konusunda kamuoyunda yaygın şüphe olduğu da vurgulanıyor ve şu tespite yer veriliyor.

"Yapay zekanın deşifre ve çeviri gibi perde arkası görevlerde, gazetecilerin yerine geçmek yerine desteklenmesinde kullanılması daha fazla rahatlık sağlıyor."

Rapora göre Türkiye'de durum

Raporun Türkiye bölümünde verilen bilgiye göre haberlere olan güven yüzde 35'te kaldı. Geçtiğimiz yıla kıyasla eleştirel yayın yapan medya kuruluşlarına ise güvenin arttığı görüldü.

Raporda, 'en güvenilen' ve 'en güvenilmeyen' medya kuruluşları da sıralandı. Anket yöntemiyle oluşturulan verilerde, katılımcılara 15 medya kuruluşunun ismi verildi ve bu kuruluşlarda yayınlanan haberlere ne kadar güvendikleri 0-10 ( 0-'hiç güvenilir değil' ve 10-'tamamen güvenilir') skalasında soruldu.

'En az güvenilen'den 'en çok güvenilen'e doğru sıralanan liste şöyle:

A Haber: Güven %35, Ne güveniyorum ne de güvenmiyorum %17, Güvenmiyorum %48

2. ATV: Güven %36, Ne güveniyorum ne de güvenmiyorum %19, Güvenmiyorum %45

3. Sabah: Güven %39, Ne güveniyorum ne de güvenmiyorum %21, Güvenmiyorum %40

4. TRT Haber: Güven %45, Ne güveniyorum ne de güvenmiyorum %18, Güvenmiyorum %37

5. Hürriyet: Güven %42, Ne güveniyorum ne de güvenmiyorum %24, Güvenmiyorum %34

6. Milliyet: Güven %44, Ne güveniyorum ne de güvenmiyorum %24, Güvenmiyorum %33

7. Kanal D Haber: Güven %42, Ne güveniyorum ne de güvenmiyorum %26, Güvenmiyorum %32

8. Show Tv Haber: Güven %43, Ne güveniyorum ne de güvenmiyorum %26, Güvenmiyorum %31

9. CNN Türk: Güven %50, Ne güveniyorum ne de güvenmiyorum %21, Güvenmiyorum %29

10. Halk TV: Güven %52, Ne güveniyorum ne de güvenmiyorum %19, Güvenmiyorum %29

11. Sözcü: Güven %53, Ne güveniyorum ne de güvenmiyorum %20, Güvenmiyorum %27

12. Habertürk: Güven %51, Ne güveniyorum ne de güvenmiyorum %23, Güvenmiyorum %26

13. NTV: Güven %52, Ne güveniyorum ne de güvenmiyorum %22, Güvenmiyorum %26

14. Cumhuriyet: Güven %54, Ne güveniyorum ne de güvenmiyorum %22, Güvenmiyorum %25

15. NOW TV: Güven %60, Ne güveniyorum ne de güvenmiyorum %16, Güvenmiyorum %25

(Mİ)